¿Habrá regreso? la decisión de Jenaro Soto sobre la Sociedad de Festejos de la Pola

Hace ya cuatro años desde que Jenaro Soto, que presidió durante dos décadas, años la sociedad de festejos de Pola de Siero, dejó el cargo. Sin embargo, y dada la situación actual, hay quienes se preguntan si estaría dispuesto a regresar.

Tras la celebración del Carmín de este año, la comisión actual anunció que dimitiría una vez concluídas las fiestas, y aún está en el aire qué pasará con la fiesta de Comadres, los Güevos Pintos y el Carmín de los próximos años.

Por el momento nada se sabe, pero el propio Soto hay algo que tiene claro; no es momento de regresar. “Hace tiempo que estoy desconectado de la Pola, y no tengo ánimos para repetir. Fueron 22 años, considero que ya fueron bastantes”, expresó el propio Jenaro Soto al ser consultado sobre esta situación, afirmando, además, que no es conocedor de nadie que esté interesado en ocupar el que fue su puesto durante más de dos décadas.