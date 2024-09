Los hijos pródigos de Amazon vuelven a casa: asturianos que retornan y una banda de gaitas en el arranque de la gran planta de Siero

Mañana lunes, a las 6 de la madrugada, una banda de gaitas tocará a las puertas del centro logístico de Amazon situado el polígono de Bobes (Siero). Es probable que sea el concierto gaitero más tempranero que se haya hecho nunca en Asturias. Pero la ocasión lo merece. Será la banda sonora del arranque (una hora después, a las 7) del turno de trabajo con el que comenzará a operar la macronave del gigante de comercio electrónico. Dos años después de finalizarse su construcción, tras muchos momentos de incertidumbre sobre su apertura que tuvieron en vilo a la sociedad asturiana, el edificio sierense de Amazon, de 175.000 metros cuadrados repartidos en cuatro pisos, iniciará su actividad con el objetivo de que, a lo largo del mes de septiembre, trabajen en él unas 400 personas. Si no se tuercen los planes de la empresa, serán 1.500 dentro de tres años.

El lanzamiento de un centro logístico es siempre un motivo de festejo para la compañía estadounidense, como si fuera la botadura de un lujoso trasatlántico. De ahí las gaitas, que también tocarán antes del segundo turno, a las 15.00. "Se procura celebrar el comienzo de cada centro de España de manera acorde a las tradiciones del lugar", afirma Carlos Ordeig, director del almacén de Bobes, denominado oficialmente "OVD1", como el código de vuelo del Aeropuerto de Asturias (así lo hace Amazon con cada enclave). Es un centro de "primera milla", el sexto de estas características que se pone en marcha en el país. Un edificio altamente robotizado donde los camiones descargarán los productos procedentes de los proveedores (librerías, jugueterías, tiendas de electrónica, deportes, moda...), que a continuación serán desembalados, clasificados, empaquetados en las características cajas marrones de la compañía, etiquetados con el nombre y la dirección del comprador y, por último, enviados a los almacenes de "última milla", aquellos ubicados cerca de las ciudades para realizar la entrega final al cliente. El arranque del recinto sierense implica intensificar la red de distribución de Amazon, sobre todo para la zona norte de España y Portugal. Según Ordeig, por allí pasarán "millones" de paquetes al año.

Por eso esta última semana ha cundido un sano nerviosismo entre la plantilla de directivos y cargos intermedios que han rematado los últimos detalles del despegue del proyecto. Responsables de otros centros similares de la multinacional, algunos de ellos extranjeros, estarán acompañándoles estos primeros días para que todo marche sin problemas. En muchos de los trabajadores de Bobes hay, además, un motivo añadido de alegría: el hecho de regresar, tras varios años, a su tierra natal. Es el caso de Aroa Huerta, Ignacio González y Daniel Carreño. Los tres son jóvenes asturianos que previamente han trabajado en otras naves de Amazon en España y que no han podido resistirse a la oportunidad de volver al Principado para formar parte de "OVD1", situado tan cerca de los lugares en los que se criaron.

Los tres retornados reciben a LA NUEVA ESPAÑA cuatro días antes de que la nave de Siero eche a andar. Aún no han llegado los cientos de operarios que trabajarán en el almacén, pero en el edificio se palpa el trajín previo al estreno. Hay montones de cartones marrones apilados junto a las cadenas de embalaje, preparados para transformarse en las cajas que contengan los artículos comprados por los clientes a golpe de ratón. Equipos de profesionales, todos ellos ataviados con sus chalecos amarillos, ensayan con cajas de prueba el proceso que seguirán los paquetes. Los responsables de seguridad revisan los estrictos protocolos de entrada y salida del edificio. En uno de los centros de control, seis gigantes pantallas de vídeo muestran diferentes rincones del pabellón. Los vestuarios y taquillas de los trabajadores están listos, así como el restaurante de la amplia cantina, donde los empleados pueden desayunar, comer o cenar por 2,75 euros.

"Mis padres estaban súper contentos cuando les llamé para decirles que me venía aquí a trabajar. Mi madre quería saber ya la fecha exacta: ‘¿pero cuándo vienes? ¿Cuándo vienes?’", relata Aroa Huerta (Oviedo, 1991), responsable de Operaciones del centro de Bobes. Licenciada en Historia por la Universidad de Oviedo y especializada en análisis de datos históricos y archivística, descubrió que la logística era lo suyo tras trabajar en dicho departamento de una empresa de telecomunicaciones de Madrid. "Hasta ese momento no tenía ni idea de ese campo, sabía que eran camiones que traían y llevaban cosas, y poco más", admite. Huerta recuerda perfectamente el día de 2019 en que, en su domicilio madrileño, le salió en LinkedIn una oferta para trabajar en un nuevo almacén de Amazon en Illescas (Toledo). Le pareció una gran oportunidad, se presentó y fue seleccionada. Tras cinco años allí, sus compañeros la animaron a embarcarse en el proyecto de Asturias. "Me lo pensé, pero al final decidí que sí, que a tope. El lanzamiento de un centro siempre nos gusta mucho a los que trabajamos en Amazon. Y si encima eres asturiano, con ese sentimiento de orgullo que tenemos, mucho más: el almacén de Asturias tiene que ser el mejor de todos", asegura.

Nacho González Roces (Oviedo, 1994), que lleva casi cinco años en la multinacional, opina lo mismo: "Dentro de la empresa, hacer un lanzamiento es lo más bonito, y si a eso le añades la motivación de hacerlo en Asturias, pues ya es perfecto". Criado en La Fresneda (Siero) y licenciado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad de Navarra, también se mudó a Madrid para buscar su primer empleo, en su caso en una consultora tecnológica. Después de dos años, de modo similar a Aroa Huerta, vio la ocasión de ingresar en el centro de Illescas y lo consiguió. Desde hace un año es jefe de Calidad, dedicándose al control de todo el inventario del almacén y los procesos de gestión de los paquetes, de modo que al cliente le llegue en el tiempo indicado el producto adquirido. La opción de regresar a Asturias ya comenzó a rondar su cabeza cuando la nave de Bobes empezó a construirse, y hoy esa idea es una realidad. "Volver a la ‘tierrina’ de la mano de Amazon, contribuyendo al impacto que la empresa pueda tener a la región, es súper guay", afirma.

Tras estudiar un módulo de administración y finanzas en Gijón, Daniel Carreño (Avilés, 1994) se lanzó al emprendimiento y en 2016 fundó en su ciudad natal la asociación "Learn & Fun", un proyecto de ocio educativo y solidario para jóvenes asturianos. Eso le llevó a recorrer 1.000 kilómetros en bicicleta hasta Barcelona para reivindicar la donación de médula ósea contra la leucemia infantil, noticia que fue recogida por LA NUEVA ESPAÑA en portada. Después de este episodio, hizo las maletas y marchó a Holanda para trabajar en una compañía logística y, de paso, aprender inglés. El sector le gustó, por lo que, al regreso, ingresó en Amazon. En 2018 se fue a Barcelona con un contrato de un mes para mozo de almacén, y el mes se convirtió en siete años repartidos en dos etapas, con un intermedio de casi un año en un centro de Sevilla. "Volví a Barcelona por un amor, y ahora vuelvo a Asturias por amor a la tierra", explica Daniel, que en Bobes trabajará como jefe de turno.

El arranque de la nave asturiana ha despertado un aluvión de demanda de empleo en los últimos meses, con miles de peticiones para trabajar en el almacén a cambio de unos 1.700 euros brutos al mes, y también con un torrente de solicitantes de vivienda en Siero y otros concejos cercanos. Los sindicatos han aprovechado para arremeter contra el discurso de la patronal de que las empresas no logran encontrar mano de obra: "La gente quiere trabajar cuando se le ofrecen salarios decentes".

Aroa Huerta, Nacho González y Daniel Carreño son conscientes de que trabajan en una compañía tan exitosa como controvertida, acusada desde algunos sectores de imponer unas jornadas laborales extenuantes y de destruir el pequeño comercio local, entre otros efectos negativos. «Es lo que suele suceder con quienes están en lo más alto, tanto en el mundo empresarial como en otros ámbitos de la vida; se odia al que destaca», sostiene Carreño.

Los tres no sólo refutan esa leyenda negra, sino que defienden con convicción las bondades de trabajar en Amazon. «Todo el mundo se encuentra muy dispuesto a echarte una mano o explicarte cualquier proceso. Hay un trato muy de igual a igual, sin jerarquías ni compartimentos estancos: es impensable que alguien te diga ‘eso no corresponde a mi departamento, no puedo ayudarte’», ilustra Huerta. «Lógicamente, hay momentos en que se sabe quién tiene cada rol, pero en el 90% de la jornada la dinámica es un trato igualitario, de persona a persona», confirma Daniel Carreño. Por su parte, Nacho González señala que Amazon «es una empresa que te permite ser uno mismo, a nivel de respetar la diversidad», y que «se procura escuchar todas las ideas que quiera aportar cualquier trabajador».

Es cierto que esa filosofía igualitaria e informal, típica de las grandes compañías tecnológicas nacidas en Estados Unidos, se percibe al recorrer el recinto de Bobes. Junto a las taquillas de vestuario hay un futbolín y una mesa de «ping pong», y dentro de la cantina existe la opción de entretenerse con una máquina de videojuegos tipo arcade, célebres en los años 80 y 90. En la nave, los empleados se tutean y saludan con gentileza, y las personas con cargos de responsabilidad –como Aroa Huerta, Nacho González y Daniel Carreño– tienen escrito «Pregúntame» en la parte de atrás de sus chalecos. «Este trabajo te permite estar en continuo contacto con muchas personas muy diferentes, por lo que es muy enriquecedor desde el punto de vista de las relaciones personales», subraya Huerta.

Y, por supuesto, no se ve una sola corbata, ni siquiera la del director del centro, Carlos Ordeig, vestido con el mismo chaleco amarillo y naranja que el resto. Nacido en Barcelona en 1986, Ordeig es un ingeniero industrial con experiencia en tareas logísticas en el sector de las grandes superficies. Después de cuatro años en Decathlon y dos en Ikea –etapa esta última que le permitió trabajar en Asturias–, en 2017 fichó por Amazon para participar en la apertura de un nuevo centro en Barcelona. A continuación se trasladó a Metz (Francia) para el lanzamiento de otra nave de características similares, por lo que la de Siero será la tercera de este tipo en la que se ve involucrado. Ya está establecido en Oviedo junto a su mujer, y afirma sentirse «muy contento» en la región, especialmente por sus paisajes, como buen aficionado al ciclismo.

«La mayor parte de las personas que están trabajando en este proyecto tienen un perfil muy similar al de Aroa, Nacho y Daniel: gente con muchísimas ganas y mucho empeño. Y hay muchos que, como ellos, son asturianos que han podido volver a su tierra gracias a esta apertura», afirma Ordeig, que no obstante señala que también se han trasladado a Bobes empleados procedentes de otras regiones de España, y que estos «también están muy ilusionados».

En una primera fase, el almacén funcionará con turnos de día (uno por la mañana y otro por la tarde). La aspiración de la empresa es que, a medida que la plantilla vaya aumentando, la planta esté operativa las 24 horas. El plan general es alcanzar el entorno de los 400 operarios a lo largo del mes de septiembre, pero la naturaleza de la actividad de Amazon, muy dependiente de la demanda y del volumen de envíos, hace muy difícil saber con exactitud cuántos empleados habrá en cada momento, incluyendo en la propia jornada del estreno, mañana.

En cualquier caso, lo que sí pronostican desde Amazon es que esta apertura puede repercutir directa e indirectamente en la creación de empleo y la atracción de empresas a Asturias, tal como consta en un estudio realizado por la propia compañía sobre el caso de Illescas: en los cinco años transcurridos desde la instalación de su gran nave, en el municipio toledano se han creado más de 3.000 puestos de trabajo, se ha reducido a la mitad el paro juvenil y se han invertido 350 millones de euros.

Pero, para Aroa Huerta, que procede de ese centro, lo más interesante de formar parte de Amazon es que es una experiencia impredecible: «Un trabajo rutinario y previsible no encaja conmigo. Aquí solemos decir que cada día es distinto, y es realmente así: te enfrentas continuamente a retos diferentes, y eso te hace crecer. La jornada que comienzas nunca va a ser como la de ayer».

La de mañana, al son de las gaitas, desde luego que será diferente. Será el inicio de una singladura para Amazon y para Asturias.

