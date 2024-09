Lieres disfrutó de la romería del Cristo del Agua con misa, comida campestre y reparto del bollo

Más de medio centenar de vecinos de Lieres (Siero) se dieron cita este domingo en la capilla del Cristo del Agua para honrar a su patrón. Aún faltaba una hora para que diera comienzo la eucaristía, cuando los primeros feligreses se acercaron a la zona para coger sitio. Dos de ellos eran el matrimonio formado por María José Montes y José Enrique Díaz, residentes en El Remedio, que acuden todos los años, aunque "venimos notando que, aunque la fiesta sí que se mantiene, los actos religiosos están perdiendo devoción".

También llegaban temprano las hermanas Amelia y Marisa Peña, que vinieron desde Gijón, acompañadas por Leonor Aller e Isabel Vega, de Sariego. "Nos criamos aquí y nos hace mucha ilusión venir, porque nos trae muchos recuerdos de nuestra infancia", apuntaron.

La misa dio comienzo a las 13.00 horas, puntualmente. Cantada por el Coro Santa María de Lieres, estuvo oficiada por el párroco Roberto Mata. Durante la homilía, el sacerdote quiso hacer referencia a la felicidad. "Dios nos quiere felices .Tenemos mejores coches, tenemos más informática, tenemos mejores sueldos, no sé. Tenemos mejores de todo y veo a mucha gente infeliz, insatisfecha. Hace falta más Dios en el corazón, tener un corazón también más grande, no el que manda la sangre, no. El que manda los sentimientos".

Así mismo, Mata quiso hacer un llamamiento a los asistentes ante la necesidad de más colaboración por parte de los vecinos para que las fiestas no se pierdan. "Ya quisieran otros pueblos tener un santuario como el de la salud. Ya quisieran tener tantas fiestas como en Lieres. Hay que colaborar con la fiesta del Cristo, con los Reyes Magos, con la cofradía de San Antonio, con la Salud". En este sentido, quiso recordar "a todos aquellos que no tuvieron vacaciones, que nunca tuvieron fiesta, que trabajaban de sol a sol, pero que eran felices. Y me refiero a todos los nuestros, a abuelos, bisabuelos, que hicieron posible que Lieres sea lo que es hoy. A la Solvay, que tanto echamos por esa boca y fue la que hizo levantar este pueblo".

Una vez terminada la eucaristía, en la que Roberto Mata también quiso recordar a Carlos Sierra, autor de la pintura del Cristo del Agua que se encuentra en el interior de la Capilla y que falleció en 2022, los vecinos iniciaron la marcha al prao de la fiesta, donde se procedió a la celebración de la comida campestre y al reparto del bollo y el vino entre socios y colaboradores.