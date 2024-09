Una tesis pionera le da al azabache valor arqueológico en la península Ibérica

"Yo todavía era estudiante y estaba en una excavación en Gijón, en Peñaferruz. El director de la excavación nos dejó investigar a cada uno un material y yo elegí una cuenta de azabache. Resultó que la cuenta, en vez de ser medieval, como estaba catalogada, era de la época de la Hispania romana. A partir de ahí, poco a poco fui tirando del hilo, y después de realizar la tesina en 2003 del azabache en la época medieval comencé la investigación".

Una lámina de una mujer romana con joyas de azabache. / A. M.

Esa investigación de la que habla la arqueóloga sierense Andrea Menéndez Menéndez ha acabado siendo la primera tesis doctoral –calificada con sobresaliente cum laude– en torno al azabache en la Península Ibérica. Y ha convertido a su autora, doctora en Historia y Artes por la Universidad de Granada, que ha dirigido y participado en múltiples proyectos e intervenciones arqueológicas, en una de las mayores expertas del azabache en las épocas romana y tardo romana. Solo su tesis tiene más de 1.000 páginas y viene a cubrir un vacío académico, al haber puesto el foco en una materia prima "muy poco conocida y escasamente estudiada desde una perspectiva arqueológica".

Andrea Menéndez. / A. M.

"El azabache en Hispania. Análisis tipocronológico, arqueológico y arqueométrico" es el título de una obra que no es la primera investigación sobre el azabache y su industria de Andrea Menéndez, ya que en realidad lleva siendo de su interés desde 1999, con numerosos artículos en revistas especializadas científicas y de divulgación. Así mismo, la arqueóloga ha participado en congresos nacionales e internacionales e impartido numerosas conferencias al respecto. Es, además, colaboradora de Incuna, la asociación para el estudio de la arqueología industrial y el patrimonio cultural y natural.

La tesis que ha presentado este año Menéndez la defendió en la Universidad de Granada y su consideración de "pionera" en su temática viene dada del hecho de que no existía, ni dentro ni fuera de la Península, un estudio que abarcara el azabache en un territorio tan amplio en cronologías romanas y tardoantiguas; "los trabajos que existen se limitan a estudios de piezas de yacimientos específicos o de colecciones de museos de otros lugares de Europa", indican desde el Incuna.

Hasta hace no mucho, diversos autores apuntaban a que la presencia de esta materia prima era "casi inexistente" en la Península en cronologías anteriores a su relación con el Camino de Santiago o época moderna y contemporánea. Frente a esos tópicos, "la autora ha podido demostrar la amplia distribución de joyas de azabache por todo el territorio peninsular, especialmente entre los siglos II al VI d. C.", añaden desde el Incuna. El trabajo de Menéndez recogen más de mil piezas, en su mayoría de adorno personal, donde abundan las cuentas o abalorios y los anillos.

Veranes y nuevas vías de investigación.

Otra de las características que singularizan este trabajo es que pone al azabache como protagonista de un gran estudio académico, lo que ha abierto nuevas vías de investigación que no se habían tratado hasta el momento.

Explica Menéndez que su tesis cuenta con tres bloques: una introducción historiográfica, una parte de estudio histórico, arqueológico y de análisis social, y un tercer bloque que se compone de la catalogación de las piezas del estudio y de un análisis comparativo de materiales y de su composición.

El estudio arqueológico incluye las posibles formas de explotación y aprovechamiento de los diferentes centros productores peninsulares, entre los que está Asturias. De hecho su investigación reconoce presencia de talleres productivos permanentes o itinerantes en Veranes (Gijón), Viladonga (Lugo), o Pedrosa de la Vega (Palencia). También profundiza en quienes pudieron ser los encargados de talla el azabache y las formas de producción del mismo, estudiando la cadena técnica operativa.

Dice la autora que todos tenemos el azabache casi como un elemento más de la cultura asturiana, pero lo cierto es que no se han encontrado en Asturias muchas piezas de estas épocas, siendo las más abundantes las de la época medieval. "La zona en la que más abundan las piezas de azabache de la época tardo romana es la meseta norte, sobre todo en las provincias de Burgos y Palencia".

En Asturias, el yacimiento que destaca en piezas de azabache es el de Veranes, ya que se encontraron piezas talladas y a medio tallar, "lo que indica que en la villa había un taller de producción de azabache. Otra señal de que existió un taller productivo es que las piezas aparecieron marcadas con señas, que representaban la firma del artesano que las elaboraba", añade. Su trabajo desmonta, en parte, esa idea preconcebida "del azabache como algo casi exclusivo del Principado de Asturias".

Respecto al análisis social, se muestra que su uso se encuentra casi exclusivamente en las mujeres y en el entorno infantil. Además, "era usado con un carácter mágico medicinal, por lo que es muy frecuente encontrarlo en ajuares funerarios".

Dice Andrea Menéndez que "el azabache es un material singular que aparece de forma habitual en necrópolis de esas cronologías, especialmente en tumbas femeninas e infantiles. Las joyas suelen estar realizadas íntegramente en azabache o bien combinadas habitualmente con materiales como el ámbar, el vidrio o el oro. Estos objetos se han encontrado visiblemente desgastados, lo que indica que además de formar parte de los ritos funerarios, eran objetos que los difuntos usaban en vida y que tenían un gran valor simbólico como objeto personal y protector que acompaña al difunto".

El estudio comparativo con materiales de otros puntos del Imperio también ha permitido demostrar las conexiones comerciales con otros centros productores como Inglaterra o Alemania, y con el entorno del Mar Negro, entre el siglo IV y el VI después de Cristo.

Gran valor simbólico y protector.

La parte analítica de la tesis le ha servido a la arqueóloga sierense para demostrar el uso de materias primas que se asemejan al azabache y que ella denomina como "azabache arqueológico". Este azabache arqueológico es una concepción distinta a la que tenemos del actual, al que nombra como "azabache geológico". Los artesanos del siglo III d.C no eran geólogos y, por tanto, usaban materiales similares en mano con características diversas. La selección de la materia prima se basaba en criterios sensoriales y completamente subjetivos en todos los centros de producción existentes.

"La arqueología me comienza a llamar la atención desde muy pequeña. Ya con cinco o seis años jugaba enterrar y desenterrar cosas en el jardín de mi abuela. Tuve dudas porque también me gusta mucho el mundo del arte, pero al final me decanté por la arqueología", cuenta esta investigadora. No cabe duda de que lo que para ella empezó como un juego a día de hoy es mucho más.

Actualmente se encuentra en la fase de publicación de su tesis, además de seguir trabajando en la Universidad de Granada en el estudio analítico de los materiales encontrados. También ha coordinado recientemente el proyecto de puesta en valor del Azabache y el Camino de Santiago, desarrollado por Incuna entre 2020-2023, dentro del Programa para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Ligado a esto, Incuna solicitó en 2020 a la Consejería Cultura, Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias el comienzo de los trámites para declarar la cultura del azabache como Bien de Interés Cultural Inmaterial, comenzando los mismos el año pasado.

Otro trabajo que mantiene activo es el de búsqueda de nuevos ejemplares de azabache ya que "muchas veces las piezas están catalogadas como vidrio o hueso quemado, es muy fácil confundirlas si no estás habituado a trabajar con el material. También puede pasar que estén datadas en épocas equivocadas, esto es muy frecuente ya que muchas excavaciones son de los años 30", asegura. Así que su labor, continúa.

Suscríbete para seguir leyendo