Siete carrozas, moteros y casi 300 voluntarios acompañarán a los Magos a su paso por la Pola

Los Reyes Magos llegarán a Pola de Siero este domingo, día 5, a las diez de la mañana. Lo harán a bordo de unos coches "especiales", desde los que saludarán a los viandantes por el centro de la localidad antes de la cabalgata de la tarde. Las actividades de Sus Majestades en la capital del concejo fueron presentadas por el alcalde, Ángel García, y la concejala de Festejos, Ana Nosti, quien destacó dos novedades principales. Por una parte, que este año se contará por primera vez con la colaboración de una asociación de moteros (Solidaridad entre Ruedas), y que, por otro, participará en el desfile una comunidad de venezolanos de Oviedo.

Los actos comenzarán a las once de la mañana, cuando los Reyes se desplacen a la iglesia parroquial de San Pedro, donde los recibirán las autoridades y se procederá a la adoración del Niño. No será hasta las siete de la tarde cuando la comitiva real haga su salida desde la calle Florencio Rodríguez. Este año contará con siete carrozas y 300 personas acompañando a Sus Majestades. "No habrá animales en el evento por la dificultad de permisos y trámites administrativos que hay que realizar", señaló la concejala. Sí que participarán cinco bandas de gaitas, de trompetas y batucadas, además de dos academias de baile que ofrecerán distintas actuaciones.

El desfile recorrerá las calles Celleruelo, Ramón y Cajal, Ildefonso Sánchez del Río, Marquesa de Canillejas, Alcalde Parrondo y Pedro Vigil, para finalizar en la plaza del Ayuntamiento, donde tendrá lugar una adoración y recepción real que, en caso de lluvia, se trasladará a la plaza de abastos. Cada niño que se acerque a depositar su carta al buzón de los Reyes Magos recibirá un paquete de golosinas. Al igual que el año anterior, habrá una suave caída de nieve artificial sobre los pequeños.

Ana Nosti agradeció "el esfuerzo de los colaboradores". Por su parte, Ángel García subrayó que "desde el Ayuntamiento colaboramos con todas las cabalgatas que se hacen en Siero, en mayor o menor medida".