IU de Siero carga contra el "bulo" y la "desinformación" de la edil de Podemos: "Usa las mismas técnicas que la extrema derecha"

La portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida de Siero, Teresa Álvarez, ha calificado de "falsas" las manifestaciones de la portavoz sierense de Podemos en el Ayuntamiento, Silvia Tárano, quien afirmó que las viviendas públicas de alquiler para jóvenes de Lugones cuya construcción ya se ha iniciado tendrán un precio "por encima del mercado".

"Estas afirmaciones no solo son falsas, sino que demuestran una alarmante falta de rigor y un desprecio absoluto por los datos objetivos y contrastados", dijo Teresa Álvarez.

“Y los datos son que el precio del metro cuadrado de estas viviendas públicas, fijado en un máximo de 8,5 euros, es un 30% inferior al precio medio de la vivienda en Lugones, que asciende a 11,85 euros por metro cuadrado, según un estudio elaborado por la Consejería de Vivienda. Lugones es, además, la segunda localidad más cara de Asturias, solo superada por Llanes. Pero esto no es un caso aislado de Lugones, sino también de sus entornos limítrofes como Prado de la Vega en Oviedo. Estos son datos incontestables y rigurosos. Frente a ellos, la concejala de Podemos, utilizando las mismas técnicas que la extrema derecha, se saca de la manga un bulo basado en las mentiras que cuenta el sector privado especulador que mezcla viviendas dignas con viviendas degradadas o sin condiciones dignas de habitabilidad"·, añadió la portavoz municipal de IU.

"¿De verdad considera Podemos que esos espacios indignos son comparables a viviendas públicas de nueva construcción y sostenibles? Nos resulta difícil imaginar que la denominada infravivienda o bajos comerciales reformados como 'viviendas' puedan ser denominadas como dignas o 'libres'. Desde esta perspectiva cualquier día nos encontraremos que se pretenda llamar a los zulos de 20 metros cuadrados 'loft' o 'vivienda premium", valoró.

Esta respuesta de IU de Siero se produce después de que el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales, Ovidio Zapico (IU), visitara Lugones el pasado 28 de diciembre para asistir al inicio de las obras de las nuevas viviendas públicas de alquiler para jóvenes que el Principado impulsa en la zona de Les Bellotines. Al día siguiente, el 29 de diciembre, la portavoz de Podemos, Silvia Tárano, dijo que el precio de esos alquileres superarían el precio actual de mercado. IU de Siero, por su parte, contestó este viernes por la tarde para "desmentir categóricamente" las manifestaciones de Tárano.

Además, la portavoz municipal de IU reiteró "el compromiso de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales en la lucha contra la especulación y el uso fraudulento de viviendas públicas". En este sentido, Tere Álvarez recordó que las "medidas como el reciente plan de inspección o la multa de 58.000 euros impuesta a un propietario que destinaba una vivienda protegida al alquiler turístico demuestran que estamos del lado de la justicia social y no de los privilegios". "Izquierda Unida es meridiana en este aspecto y no va a permitir ni especulación ni enriquecimientos ilícitos con la vivienda."

"Nos preocupa que cada día Podemos parezca tener más que ver con Ayuso que con una promoción pública de vivienda desde la izquierda y sobre el compromiso de poner en marcha medidas que permitan doblegar la dinámica especulativa del llamado 'mercado privado'", aseveró.

Por otra parte, la coordinadora de IU de Siero, Alicia Álvarez, afirmó que la política de vivienda de Izquierda Unida no se construye sobre datos inventados ni discursos populistas, sino sobre el derecho irrenunciable de todos y todas a un hogar digno. “Parece mentira que un partido que se define de izquierdas utilice la mentira y el engaño para atacar ahora las políticas de vivienda y no lo haya hecho cuando estas ni existían”, dijo.

"Esto no es solo una cuestión de datos malinterpretados. Lo más preocupante es el mensaje que Podemos lanza: una defensa velada de la especulación y una banalización del derecho a una vivienda digna", señaló Alicia Álvarez. Añadió que "las declaraciones de la portavoz de Podemos, en lugar de apoyar políticas públicas que garanticen viviendas de calidad a precios justos, se dedica a desinformar y sembrar dudas sobre un proyecto que beneficiará directamente a los y las jóvenes asturianas, así como al conjunto de la ciudadanía".

La coordinadora de IU Siero ha manifestado su preocupación "por el hecho de que la concejala de Podemos pretenda pasar por discriminación positiva lo que es simplemente discriminación, es decir, quitar derechos a unos, los más necesitados, para dar privilegios a otros, prevaricación mediante, o dicho de otro modo, que el proyecto y políticas de vivienda de Podemos resida en permutar la vivienda privada de unos por la vivienda pública de debe ser para todos, en particular, para aquellos que por condiciones económicas y sociales tienen mayores dificultades de acceso a la vivienda". Asimismo, Alicia Álvarez se refirió a que "este tipo de propuestas no tienen nada que ver con la izquierda ni con un compromiso real con los derechos sociales". "Con la vivienda no se juega, ni para especular ni para hacer política de salón",concluyó.