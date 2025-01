Siero estudia implantar tramos horarios gratuitos en la zona azul

El aparcamiento en la zona azul de Siero (la Pola y Lugones) tendrá una franja horaria gratuita al inicio del aparcamiento. Así lo avanzó este miércoles el alcalde del concejo, Ángel García. "Actualmente, nos encontramos elaborando un estudio económico que nos permita analizar hasta dónde se pueden introducir las modificaciones del modelo actual, buscando que atienda mejor el servicio de gestión del aparcamiento", indicó.

La decisión de plantearse esta posibilidad, que ya había sido presentada en el Pleno municipal por Podemos el pasado mes de junio, viene como "respuesta a la petición de algunos grupos municipales, de los comerciantes y de los propios usuarios del servicio", explicó el alcalde. Dicha solicitud implicaría disponer de horas diferenciadas y con un primer tramo horario de gratuidad para permitir a los vecinos de Lugones y la Pola disponer de un tiempo para realizar trámites sin que estacionar les suponga coste alguno.

El regidor tiene claro que "se va a continuar con la gestión de aparcamiento regulado". Sin embargo, asegura que, una vez que finalice el contrato con la empresa concesionaria actual, este mismo año, "se volverá a sacar a licitación con las modificaciones correspondientes que, en el estudio de viabilidad que se está realizando, garanticen tanto la calidad del servicio como que los gastos del mismo puedan ser cubiertos".

"La zona azul conlleva unos gastos y unas inversiones, como son el personal, los terminales o el mantenimiento", detalló el regidor. En todo caso, hasta que no se licite el nuevo contrato, previsiblemente a finales de 2025, "no se va a hacer ningún tipo de modificación, lo que incluye también que, por el momento, no habrá ningún incremento de plazas ni cambio de ubicación de las que han sido suprimidas con la peatonalización del centro urbano", asegura Ángel García.

Inicios

El servicio de aparcamiento regulado en Siero arrancó en el año 2013 a través de una ordenanza cuyo objetivo principal era favorecer la movilidad en el centro de los cascos urbanos. En total, el concejo cuenta con 664 plazas de zona azul, distribuidas entre Lugones y la Pola, donde el estacionamiento está regulado desde las 9.00 horas hasta las 14.00 horas y desde las 16.30 horas hasta las 20.00 horas de lunes a viernes, mientras que en fin de semana solamente está activo durante las mañanas de los sábados, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Los días festivos están excluidos del pago por utilizar la zona azul.

Tal y como recoge la ordenanza municipal reguladora del estacionamiento limitado en superficie del concejo de siero, "las modificaciones y/o ampliaciones de las zonas de estacionamiento limitado a vías públicas urbanas no previstas en esta ordenanza serán acordadas por el Pleno municipal".

Las decisiones no serán definitivas hasta que finalice el contrato vigente para la zona azul el próximo mes de octubre. n