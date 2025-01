Teatro del Norte crea escuela en Lugones: así es el nuevo proyecto de la compañía de Etelvino Vázquez

En el número 58 de la calle Conde de Santa Bárbara de Lugones algo mágico sucede. Teatro del Norte, la compañía dirigida por Etelvino Vázquez, abrirá el próximo lunes un nuevo espacio que promete ser el corazón de sus futuras actividades. Se trata de una sala amplia y versátil, bautizada como Centro de creación y difusión teatral. No es solo una ampliación física, sino un reflejo de la voluntad de la compañía de seguir creciendo, explorando y compartiendo el arte teatral con la comunidad local y más allá.

Para Vázquez, esta nueva sala es un sueño cumplido. "Esta ampliación llega ahora, a mis 74 años. Si no lo hacía ahora, nunca lo haría", confiesa. El espacio, anteriormente utilizado como garaje y almacén, ha sido transformado en un lugar para el ensayo, las representaciones íntimas y la formación. "Aquí el público podrá rodear a los actores, creando una conexión única. Además, el curso que comienza este lunes se celebrará aquí y se extenderá hasta junio. Queremos que este lugar sea un motor cultural y un punto de encuentro para quienes aman el teatro", explica el director.

El nuevo espacio complementa a la sala original, creada en 1982, y amplía las posibilidades de la compañía. "Antes montábamos y desmontábamos todo cada vez que trabajábamos. Ahora, con esta sala, podemos tener dos ensayos simultáneos y acoger actividades más cómodamente", explica Etelvino Vázquez. Para el dramaturgo, el sentimiento de estar en casa es literal, ya que el espacio sobre el que se ha alzado la sede de la compañía pertenecía a la familia de su madre, y él mismo creció, jugó y empezó a hacer sus primeros pinitos como actor entre esas mismas paredes.

La sala se estrenará con el comienzo del curso sobre creación teatral que comienza este lunes y que ha tenido una gran acogida, con más de 20 inscritos. "Nunca fuimos selectivos, todo el que quiera venir es bien recibido. El compromiso y la pasión son lo único que pedimos", detalla Vázquez. Además de los cursos, la sala se convertirá en un escenario para espectáculos. La primera función, programada para el viernes 26 de febrero a las 19.30 horas, será "La sombra del actor", una obra que promete inaugurar este espacio con la fuerza y la pasión que caracterizan desde siempre a Teatro del Norte.

Etelvino Vázquez no solo celebra la apertura de esta sala. En 2025, la compañía Teatro del Norte cumple cuarenta años de trayectoria, marcando un legado de creatividad y compromiso con las artes escénicas. Su director confiesa que le gustaría preparar algo grande para conmemorar esta fecha. "Ya hablé con la concejala de Cultura de Siero, pero hay que continuar pensando en ello porque es celebrar cuatro décadas, que se dice pronto", afirma.

Premio regional

Además, el actor, director y maestro será galardonado con el Premio Oh! de Honor de las Artes Escénicas de Asturias, un reconocimiento otorgado por la asociación profesional EscenAsturias que recogerá el 31 de este mes. El premio destaca su influencia en generaciones de actores y su contribución al panorama teatral asturiano y nacional. "Mi vida siempre ha estado ligada al teatro. Empecé en los festivales del Cine Avenida de Lugones, impulsados por el padre Ángel, con obras en asturiano de Pachín de Melás. Desde entonces, no he dejado de vivir para el teatro, aunque nunca imaginé que se convertiría en mi vida entera", reflexiona Vázquez con emoción.

La apertura de la nueva sala no solo es un regalo para Teatro del Norte, sino para todo Lugones. "Queremos que crezca el gusanillo del teatro aquí y en todas partes. Pero también es necesario mejorar la promoción cultural. Más carteles, más información accesible. Lugones tiene potencial, solo necesita saber que el teatro está aquí, vivo y dispuesto a acoger a todos", reflexiona Vázquez.

Con entrada libre y funciones "a la voluntad", Teatro del Norte invita a toda la comunidad a sumarse a esta nueva etapa. Como dice Etelvino Vázquez, "cuando yo era más joven, para nosotros el teatro no era solo un arte, era una excusa para juntarnos, para ser comunidad. Es buen momento para recuperar eso".