Pelayo Gómez, más que una promesa del motocross: el joven de Lugones cumple su sueño y acudirá al Campeonato de España

Tiene tan solo nueve años, pero cuenta con un palmarés con el que soñarían muchos adultos. Pelayo Gómez, a sus nueve años, ha logrado ser campeón de Asturias de Supercross en 2022 y 2023, campeón de Asturias de Motocross en 2023 y subcampeón el año anterior, además de campeón de Castilla y León en Motocross en 2024, todos ellos en 50 centímetros cúbicos. También consiguió un tercer puesto en el Campeonato de Asturias de Motocross en 65 centímetros cúbicos, por citar otra de sus conquistas deportivas pese a su corta edad. Este año, el pequeño, apoyado por sus padres Iván Gómez e Isabel Dorta, competirá en el Campeonato de España de Motocross, cuya primera carrera se celebrará en Teruel los próximos 14 y 15 de febrero, cumpliendo así uno de sus mayores sueños.

Su padre explica que "a mitad de la temporada pasada, decidió cambiar de cilindrada a una superior, así que le compramos una moto nueva y probamos con la competición regional". Lejos de quedarse atrás, el menor consiguió el tercer puesto de la clasificación, de modo que Iván Gómez, al ver que su hijo tenía cualidades, le propuso participar en el nacional. "Es cierto que nos lanzamos un poco a la aventura, porque hay pilotos que son bastante más mayores que él y que entrenan prácticamente a diario". Y es que Gómez recuerda que en Asturias solo existen dos circuitos donde poder practicar esta actividad. Y en este deporte, si no entrenas a menudo, "no puedes avanzar al mismo nivel que pilotos de otras comunidades autónomas".

A pesar del nivel al que se va a enfrentar, padre e hijo tienen un objetivo claro. Las carreras se celebran siempre en fin de semana y se dividen en "una prueba clasificatoria que se celebra de sábado y la propia carrera en sí, que se realiza el domingo". Para poder participar en la del domingo, es necesario quedar entre los 40 primeros en la clasificación del día anterior. "Tenemos la intención de poder quedar entre esos primeros 40 pilotos, aunque sea entre los diez últimos, y eso es algo que Pelayo lo tiene grabado a fuego en la cabeza", indica.

No se puede olvidar que Pelayo Gómez aún es un niño, "no hay por qué forzar y hay que intentar marcarse metas que sean realistas dentro de las posibilidades que tenemos". Tanto para Iván Gómez como para su hijo, "estar entre esos puestos ya sería una satisfacción y tenemos claro que tiene que ir a divertirse".

Y es que no hay mayor diversión para esta joven promesa del motocross que subirse a su moto. La historia de Pelayo Gómez en el motocross comienza cuando el niño cumplió un año. Como hacen muchos padres, los suyos le regalaron una pequeña moto de plástico para jugar. Desde entonces no se ha bajado de las dos ruedas, aunque no fue hasta los seis años cuando se le permitió competir oficialmente.

Esta temporada, el pequeño de Lugones compaginará su participación en el Campeonato de España, que consta de cuatro carreras en total, con el de Asturias. Además, "también participaremos en algunas carreras sueltas que haya en Cantabria o por los alrededores, para que pueda practicar más", apunta su padre.

Iván Gómez señala, además, que "ya contamos con algunos patrocinadores, de aquí de la región, que nos ayudan en los que pueden". Sin embargo, aún les queda algo por cerrar. "Necesitaríamos un vehículo más grande para poder transportar la moto y todo el equipamiento necesario para poder competir". Por eso, hace un llamamiento para que "todo aquel que pueda aportar algo para ayudarnos, será bienvenido. Toda ayuda es bien recibida", concluye.