"La necesidad de una nueva pasarela para El Carbayu es un clamor en Lugones"

Juan Luis Berros es portavoz del grupo municipal del PP de Siero, una posición desde la que ha protagonizado numerosos desencuentros con el alcalde, el socialista Ángel García. Denuncia la "falta de talante democrático" del regidor y pide "más y mejores servicios" para los ciudadanos.

¿Qué balance hacen de esta casi primera mitad del mandato?

Hacemos un balance muy malo. El gobierno local está utilizando la mayoría absoluta para beneficio exclusivo del alcalde, y no para el beneficio o por el interés de Siero. Ha habido un incremento enorme en las tasas de basura, con un incremento impositivo muy importante y a la vez una minoración en los servicios públicos. Lo que se está cobrando en Siero a todos los ciudadanos no se corresponden con los servicios que se está prestando. Porque el alcalde se centra sobre todo en inversiones, que le dan más rendimiento electoral, y sin embargo menosprecia y desprecia los servicios: Policía local, servicio de aguas, servicio de luz, subvenciones, fomento y ayuda al pequeño comercio... Y a la zona rural, se está abandonando.

Explíquese.

Hay una gran deficiencia en el número de contenedores de basura, las tapas del alcantarillado se roban y se tarda una eternidad en reponerlas, faltan puntos de luz, hay grandes problemas con cortes en el suministro de agua… Y ahora se descuelga el alcalde diciendo que va a encargar un estudio para subcontratar por medio de una empresa privada. Él crea el problema, reduciendo el personal en los diferentes servicios, para después justificar la solución. Y los más de 9.000 abonados del Patronato Municipal de Deportes tienen que saber que vamos a una privatización del servicio: en el Pleno ya se habló de que se van a multiplicar las tasas por tres porque es deficitario. Y lo que hay que hacer es asumir que en la promoción del deporte, en las instalaciones deportivas, tiene que haber un déficit siempre. Las piscinas climatizadas, los estadios de fútbol y de atletismo tienen un coste elevado, y eso es así.

Habla de "falta de talante democrático".

En lo que se recuerda en el Ayuntamiento, la única vez que el alcalde abandonó un Pleno por no querer oír lo que se le estaba diciendo, fue hace pocas fechas ante una intervención de este portavoz. Simplemente por desprecio democrático, por arrogancia, por prepotencia, abandonó en ese punto del orden del día del Pleno y volvió cuando terminó mi intervención. Y el alcalde, entre otros miembros de la oposición, han faltado personalmente a este portavoz también. Cuando tienes a una persona de ese talante personal y político, enseguida se ve que puede haber pocos acuerdos. El alcalde predica "lo mío mío y lo tuyo mío también".

Se quejaron mucho de que no se contó con el PP para hacer los presupuestos….

Para los del año 2024 no convocó al Partido Popular. Y la los de este año me convoca dos días antes, pero sin darme absolutamente nada para hablar, ningún documento de trabajo. Así y todo quiero poner en valor alguna cosa. Hemos conseguido cosas en el Partido Popular. No sé si por propio convencimiento del alcalde o por qué, pero vemos que hay alguna concesión a lo que fueron las propuestas del Partido Popular, y eso que la consigna es "al PP, nada".

En cambio el gobierno exhibe cierta cordialidad con Vox.

Es que el alcalde es más de extrema derecha que ellos, por eso se lleva tan bien con Vox. Las políticas que está poniendo en marcha últimamente así lo demuestran. Ellos no son su enemigo, y nosotros sí, como se vio tras los últimos resultados electorales. La política de Cepi es de privatización total, de recortes en lo que no le interesa. Y eso es de más allá de la derecha. Le he pedido varias veces la redacción de un reglamento orgánico municipal para distribuir tiempos y determinar competencias, pero no le interesa para nada, porque él con la ley actual general manda y dirige los debates, las comisiones, todo. Además, claramente el alcalde es un traidor.

¿A qué se refiere?

En la reunión de presupuestos hablamos en "petit comité", y en el Pleno siguiente no tuvo reparo en sacar públicamente lo que se habló y lo que se discutió. El secreto personal conmigo ya no existe. Y he de decir que Ángel García está en el PSOE porque tiene mayoría absoluta. El día que pierda, el partido le va a dar una patada.

La justicia no ha dado la razón al PP en la denuncia que formularon por la concesión de las instalaciones deportivas por parte del gobierno municipal….

Las denuncias se archivaron, pero solo y exclusivamente porque un grupo municipal no puede iniciar una querella criminal. Y deja abierta la puerta que se ejerza la acción popular por otras personas.

¿Qué proyectos echan en falta en Siero?

Me referiré sobre todo a Lugones, donde es un clamor que se ejecute una pasarela peatonal nueva con El Carbayu, pero parece que como ese barrio, en el que viven entre 500 y 700 personas vota al PP, ahí no se hace ni una inversión. Lugones necesita un espacio público cubierto para llevar a cabo actividades cuando llueve, a disposición de todas las entidades y vecinos. Y seguimos esperando por el ‘bluf’ del proyecto con la Universidad en la antigua Casa de la Cultura, que está costando mucho dinero al Ayuntamiento sin que de momento se haya hecho absolutamente nada. Y no podemos olvidar además el grave problema de las subvenciones a nivel general: es muy poco dinero y es muy demagógico que a un grupo folclórico se le de una subvención de 700 euros cuando las tasas de uso del Polivalente de Lugones o el Auditorio de la Pola son de 500 euros. Y luego hay otras asociaciones del interés del señor alcalde que están sobrefinanciadas. Así de claro.

¿Cómo valoran las últimas actuaciones en movilidad?

El carril bici como se ha concebido no tiene sentido, es útil entre poblaciones, pero no dentro de ellas. La Pola o Lugones se recorren a pie de punta a punta en diez minutos caminando sin prisa. Y no se puede demonizar al vehículo particular, cuando todo apunta a que los coches van a dejar de ser contaminantes.

¿En qué ejes centrarán su oposición en lo que queda de mandato?

En fomentar la vertiente de los servicios públicos despreciados por el alcalde, y que son los más cercanos al ciudadano. Vigilar las inversiones para el entorno rural, paliar las necesidades de los centros de salud, y defender un plan de carreteras para viales que llevan 50 años en el mismo estado en el concejo, como por ejemplo en el caso de Valdesoto.

