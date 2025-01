San Antón bendice a las mascotas de Lugones: "No compréis, adoptad a alguno de los animales de los albergues" pide el párroco

Trinos, maullidos y algún ladrido pusieron ayer la banda sonora a la misa de San Antón en la iglesia parroquial de Lugones para festejar al patrón de los animales. Fueron muchos los que se acercaron al templo para que sus mascotas recibieran la bendición, una tradición que cada año suma nuevos seguidores como la familia ovetense formada por Ana Roces, María José Iglesias y Mariano Roces, que acudieron a misa con su perrita "Bimba", perfectamente peinada y con un lacito rosa en la cabeza. "Ya hace tiempo que queríamos venir y el año pasado se nos fue la fecha; este no fallamos", explicaban,

El párroco de Lugones, Joaquín Serrano, bendiciendo a las mascotas.

Unos bancos más adelante se sentaron las hermanas Sofía y Alicia Isabel, junto con su madre Bea Corvo y su cachorro "Buck". "Es la primera vez que entra en misa y se está portando muy bien", aseguraban, mientras en primera fila es acomodaban Adrián García y Diego González con sus mascotas, "Lili" la periquito y "Lali" la yorkshire, perfectamente atentos a la celebración religiosa, aunque "Lali" temblaba un poco porque "igual la asusta tanta gente".

Noelia Merino, con «Sindy» en brazos.

Los animales se portaron muy bien para escuchar al párroco, Joaquín Serrano, quien animó a los amantes de los animales a "no gastar en comprar mascotas, sino a adoptar alguna de las muchas que hay abandonadas. El alcalde nos ha contado que hay 114 animales en el albergue, y rezamos para que todos encuentren un dueño que los quiera de verdad", señaló.

San Antón bendice a las mascotas de Siero y Llanera

Además, pidió por que "se trate a todos los animales con la dignidad que merecen, que nadie los maltrate ni se mueran en malas condiciones en las granjas o como víctimas de experimentos", y recordó que aunque tampoco es necesario "humanizar" a las mascotas, "sí tenemos que tener en cuenta que son para siempre, que se hacen viejitos y que hay que cuidarlos siempre, y quererlos mucho por que nos dan mucha alegría". Y añadió que las criaturas de la creación también forman parte de la familia cristiana, en la que "nos aceptamos y nos queremos distintos y plurales; la Iglesia no es una señora cascarrabias con rulos y una escoba escondida en el rellano".

Tras la eucaristía tuvo lugar la bendición de los animales en el campo de la iglesia, y por él desfilaron Olaya Veiguela con su hámster de año y medio, Laura Tamayo y su samoyedo "Mochi", la perrita Sindy, de 14 años y con abriguitos tejidos a mano porque "no hay manera de ponerle los que se compran, no quiere meter las patas", explicaba su dueña Noelia Merino. El hámster "Minnie" dormitaba en un curioso bolso de peluche portado por su dueña Paula Alonso, que también llevaba a la perrita "Bimba", y la gatina "Loli" observaba el panorama en su transportín, acompañada por su amita Abril Escobar y porun gato de peluche de tamaño real "para que no se aburra y tenga un amigo".