La fiesta de les Comadres de la Pola peligra por falta de relevo en Festejos

Unas Comadres en casa y en los chigres, pero sin concurso de tortillas salonas, cursos o animaciones musicales en la plaza cubierta. Prevista para el 27 de febrero, la próxima edición de la primera de las tres grandes fiestas polesas se acerca a la que podría ser la edición más descafeinada de los últimos años, al no haberse producido todavía un relevo al frente de la Sociedad de Festejos, encargada de la organización del evento.

En la asamblea general celebrada el pasado mes de diciembre no hubo nadie que se presentara a las elecciones para relevar a la directiva, que ya había manifestado su deseo de dar un paso a un lado. Y con ello, la junta saliente se ha convertido en gestora provisional. Será hasta la próxima asamblea, que se celebrará a principios de febrero. Tal y como explica Lucía Noval, quien ocupaba hasta ahora el cargo de presidenta, sería en esta nueva asamblea donde los socios decidan "quién se hace cargo como junta gestora, votar si alguien se ofrece como junta directiva o ver si se disuelve la sociedad".

"Nosotros no nos vamos a ofrecer. Nuestro cometido sería llevar la contabilidad de la asociación. No se organizarán por ejemplo les Comadres, porque no hay nadie trabajando en la oficina, solo preservando el buen uso del dinero y de los bienes de la asociación", explica Noval. Por otro lado, si no se presentara nadie para afrontar este 2025, "no significaría el fin de las fiestas, aunque sería una tremenda pena después de todos los proyectos que se diseñaron y llevaron a cabo estos últimos 4 años. Una cosa es que la asociación financie talleres, un desfile, charangas o una orquesta y otra muy diferente es el arraigo que hay en el concejo hacia sus fiestas y sus tradiciones. La gente va a seguir haciendo bollos y quedando para comadrar, por lo que las celebraciones no desaparecen ni mucho menos", reflexiona Noval.

El Ayuntamiento opta por la prudencia. "Estamos dispuestos a valorar lo que la asamblea de socios proponga. Pero tiene que salir primero de ellos", señalan fuentes municipales a poco más de un mes de la fiesta.