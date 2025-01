Josué Velasco, portavoz municipal de Vox: "El PSOE de Siero ha roto el cordón antidemocrático a Vox"

Josué Velasco es el portavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Siero, en cuyo plenario la formación cuenta con dos ediles. Destaca que el concejo es una excepción en Asturias en el trato del PSOE hacia su partido, con "32 iniciativas presupuestarias aprobadas por el gobierno socialista que fueron propuestas de Vox". Hasta tal punto se sienten seguros, que para el próximo mandato se ven en el gobierno. "Somos los únicos que damos soluciones directas a los pequeños problemas del ciudadano, y los vecinos saben que si quieren algo sin pasar por el gobierno tienen que ponerse en contacto con nosotros".

¿Qué balance hace de lo que va de mandato?

El concejo de Siero vive en el día de la marmota. El Alcalde se dedica a subir los impuestos y tasas municipales durante este primer año de mandato, situándolos como los más caros de Asturias, mientras que de forma paralela se pasa el resto del tiempo hablando de lo buen gestor que es. Por otra parte, vivimos en una polémica constante, bien con la Policía Local, con los funcionarios municipales, con las guerras internas de su partido o con las constantes visitas al juzgado. Por lo tanto, el resumen de este primer periodo no puede ser nunca positivo ante una situación en la que a Siero se le conoce más por las excentricidades de su Alcalde que por el potencial que tiene el municipio.

¿Qué proyectos echan en falta en Siero?

Podemos hablar de los temas recurrentes, como la pasarela de Lugones al Carbayu, o la puesta en marcha de la escuela infantil de la Pola. Pero lo que de verdad echamos en falta es una inversión real en la zona rural. Carbayín cuenta con unas carreteras de hace 40 años y está sin polideportivo para los niños; Lieres sigue esperando por el campo de fútbol 7 prometido en la zona del colegio, mientras cuenta con un centro de salud que se cae a pedazos; Valdesoto sigue esperando por la acera que conecte la iglesia y el colegio, y los caminos y la iluminación de zonas como el Carbayu, Meres, Granda o Celles se encuentra en un estado indigno.

¿Cómo es su relación con el gobierno?

Ni buena ni mala. Vox es un partido que dice lo que piensa y que nos posicionamos a favor de medidas que consideremos buenas para el municipio, vengan de donde vengan. Así es como mantenemos una oposición férrea a las posturas del Alcalde que consideramos contraproducentes para el desarrollo de Siero.

¿Se dan por satisfechos con la buena disposición a escuchar sus propuestas?

Sorprendentemente, en Siero se ha roto el cordón antidemocrático que el PSOE lleva aplicando en Asturias y en otros puntos del país a Vox. El pasado año se ejecutaron, vía presupuestos, 32 iniciativas de Vox. Y este año se han comprometido a ejecutar todas las medidas que hemos presentado. Por mucho que se lo quieran apuntar otros, las nuevas rutas de autobús en La Fresneda, la nueva rotonda de acceso a Parque Principado, el aparcamiento de Siero Este, la modificación de la flota de vehículos de la Policía Local, el nuevo depósito de la grúa de la Pola o el campo de fútbol 7 que se espera construir en Lieres son propuestas de Vox que han salido adelante porque nosotros las hemos introducido en los presupuestos municipales.

¿Cómo ven el Siero del futuro?

Esperemos que esté libre del socialismo y de las polémicas y cacicadas que rodean al actual Alcalde. Contamos con un municipio con un potencial enorme, que ha crecido en población y que puede generar riqueza suficiente como para que los vecinos se beneficien de una bajada de los impuestos municipales que están perjudicando de manera directa a las familias del concejo.

¿Y cómo ven a Vox en el futuro de Siero?

En el gobierno. No tenemos ninguna duda de que en las próximas elecciones volveremos a aumentar el número de votantes y de concejales. A día de hoy, los vecinos de Siero saben que si quieren algo y no quieren ponerse en contacto con el equipo de gobierno, la única puerta a la que pueden llamar es a la de Vox. Quizá no tengamos tanto poder mediático como otros, ni nos dediquemos a salir en prensa de manera continuada, pero somos el único grupo municipal que todas las semanas damos solución de manera directa a pequeños problemas de los ciudadanos que se ponen en contacto con nosotros.

