Siero estrena en Parque Principado la estación de carga ultrarrápida de vehículos más grande de España

Siero inauguró este martes la estación de carga ultrarrápida para vehículos eléctricos más grande de España. La infraestructura, ubicada en el aparcamiento del centro comercial Parque Principado, cuenta con 36 cargadores en total, doce de ellos de hasta 400 kilovatios y 24 puntos de 160 kilovatios. Zunder, fundada en Palencia por Daniel Pérez y Lorenzo Antolín, ha sido la encargada de dotar al municipio de unas instalaciones que permiten cargar un vehículo en un tiempo de entre cinco y veinte minutos. En el acto de inauguración han estado presentes la directora general de Economía y Minería del Principado de Asturias, Belarmina Díaz; el alcalde de Siero, Ángel García; el CEO y el director de proyectos de la empresa, Daniel Pérez y Roberto Vaquero, respectivamente, además del director del centro comercial, Fernando García.

La directora general señaló que la inauguración de la estación es un paso adelante muy significativo, pues "cuando hace unos años lanzamos la mesa de movilidad eléctrica, no soñábamos con tener estos puntos de recarga en una ubicación privilegiada como es Siero, en un centro comercial y que va unido a dos grandes vías de comunicación como son la autopista Y y la del Cantábrico". Díaz destacó, además, el diseño de las instalaciones, que "además de moderno y bonito, utiliza también la energía fotovoltaica, lo que supone un impulso de las energías renovables".

Daniel Pérez, CEO y cofundador de Zunder, incidió en que "esto es una reafirmación más de la apuesta que tenemos por la movilidad eléctrica. Montar la estación más grande de España de carga alta rápida no es más que continuar haciendo el trabajo que llevamos haciendo años desde nuestra compañía". Nombrado el mejor operador de carga por los usuarios en 2024, la empresa cuenta con más de 80 estaciones repartidas por toda la región. "La movilidad eléctrica es una realidad hoy, no es el futuro, es el presente", confirmó. Además, explicó que "el vehículo eléctrico suele ser un 20 o un 30 por ciento más barato que un vehículo de combustión en caso de no tener cargador en tu domicilio. Si dispones de él, puede llegar a ser hasta un 90 por ciento más barato".

Pérez señaló que "la apertura de esta estación marca un hito en la infraestructura de carga ultrarrápida en España y nuestro objetivo es facilitar el viaje a los usuarios ofreciendo fiabilidad, accesibilidad, tecnología de vanguardia y ubicaciones estratégicas que impulsen la transición hacia la movilidad sostenible".

Los criterios de elección de la ubicación se basaron en los datos de tráfico de la A-66 y los últimos estudios de la Intensidad Media Diaria (IMD) de 2022, algunos tramos llegan a alcanzar cifras superiores a los 45.000 vehículos diarios. En este sentido, Ángel García quiso recordar que "Parque Principado es el punto más visitado de Asturias con casi 10 millones de visitas al año, lo que lo convierte en el centro comercial más importante de la parte norte del país". Añadió además que "la inversión por parte de la empresa en estas instalaciones, que asciende a un millón de euros, ha permitido al Ayuntamiento tener unos ingresos de casi 41.000 euros de licencia que sirven, al igual que otras inversiones, para generar recursos que nos permitan hacer más cosas y ayudar a los vecinos del concejo". Actualmente, Siero cuenta con "40 puntos de carga repartidos por el municipio hechos por el Ayuntamiento", a los que hay que sumar todos aquellos llevados a cabo por entidades privadas.

Para utilizar la estación, tan solo es necesario "disponer de una tarjeta de usuario y, a partir de ella, crear una cuenta en la aplicación de Zunder, añadiendo un método de pago y asociando la tarjeta a un perfil personal", explicó Roberto Vaquero. El pago puede realizarse "tanto con la tarjeta de usuario, como a través de la aplicación".

El mensaje más importante es que "podemos decir tranquilamente que Asturias está dotada de infraestructura de recarga eléctrica suficiente para perder ese miedo a utilizar el vehículo eléctrico y que, además, está en centros de conexión muy importantes del norte de España y de la Autovía de la Plata, lo que nos posiciona en muy buen lugar", concluyó Belarmina Díaz.