¿El regreso de Jenaro Soto?: el histórico expresidente se ofrece para salvar la Sociedad de Festejos de la Pola

Jenaro Soto, quien fuera presidente de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero durante 22 años, ha anunciado que está dispuesto a hacerse cargo de nuevo de la entidad para que no desaparezca, si es que nadie se postula para relevar al saliente equipo de Lucía Noval. Los actuales responsables anunciaron ya el año pasado que no seguirían. Ante la falta de gente que asuma su labor, se ha nombrado una gestora temporal que podía acabar en disolución y dejar con ello en el aire las fiestas de la Pola. Preocupa especialmente la de Les Comadres, que es el 27 de febrero.

Sin embargo, Soto no quiere ni pensar que esto suceda. Por ello, según indica, «estoy dispuesto a dar el paso al frente, ya que me fastidiaría mucho que esto se viniera abajo». A su juicio, la Sociedad de Festejos «es viable» siempre y cuando «empiece a organizar las fiestas de manera que el beneficio se lo lleven ellos y no otros».

«Estamos hablando de tres fiestas muy importantes para las que se necesita mucho dinero», subraya. En este punto, Soto alerta de que «la subvención municipal no vale, ya que 30.000 euros para las tres fiestas es ridículo. El Ayuntamiento no acaba de entender que esto no es una subvención, es una inversión que hace ganar al comercio local más que cualquier otra empresa que llegue a Siero».

Soto sostiene que es necesario un cambio en profundidad en la organización y en la forma de concebir las celebraciones, con propuestas como «sacar la fiesta del casco urbano». Y asegura que cuenta con el apoyo necesario desde el ámbito municipal para, llegado el caso, volver a tomar las riendas de Festejos.

Hosteleros y partidos

Entretanto, la preocupación ante la posibilidad de que las fiestas no tengan quien las organice ha llevado a muchos a reclamar la ayuda del Ayuntamiento. Desde el ámbito de la hostelería, Loreto García señala que «si no sale nadie, habrá que hablar entre nosotros para que esto no decaiga», pero aboga porque sea «el Ayuntamiento el que lo coja de momento».

De la misma opinión es el cronista oficial, Juanjo Domínguez, quien señala que, aunque les Comadres seguirán festejándose, «porque tiene mucho arraigo», «sería una pena que se dejen de celebrar otras animaciones paralelas». Por eso, entiende que «el Ayuntamiento también debería participar en la organización, pues a la gente le cuesta mucho involucrarse».

Desde el ámbito político también se alude a la colaboración municipal. «Obviamente, el Ayuntamiento no puede dejar que se pierdan las tradiciones de nuestro concejo», señala el edil del PP Javier Mateus. Podemos destaca que «la falta de relevo ya era conocida y no cabe la sorpresa ni la improvisación». «Es una lástima que desde el equipo de gobierno se opte por atacar a la directiva en lugar de organizar les Comadres», indica Silvia Tárano.

Teresa Álvarez, de IU, entiende que el Ayuntamiento «debería dar un paso adelante para conservar la cultura en las celebraciones de Siero». Vox, por su parte, teme que «el Alcalde o alguno de los suyos se haga con el control de la Sociedad de Festejos para presentarse como el salvador de las fiestas». n