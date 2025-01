Silvia Tárano, portavoz de Podemos: "El Alcalde de Siero responde a los argumentos con insultos""

Silvia Tárano es la portavoz municipal de Podemos en Siero y uno de los principales "azotes" del alcalde, el socialista Ángel García, con el que ha mantenido numerosas confrontaciones en los últimos tiempos. Reclama que se trabaje por el ciudadano y sus necesidades.

¿Qué balance hace de lo que va de mandato?

En este mandato se está consumando lo que ya se venía gestando en los anteriores. Las privatizaciones que antes se insinuaban ahora o están en marcha, como la del patronato deportivo, o son planes de los que el Alcalde ya habla abiertamente, como el servicio municipal de aguas. La preferencia del PSOE de Siero por las grandes empresas frente a la Pyme, personas autónomas y ciudadanía en general tampoco es ya un secreto para nadie. Y el modelo de gestión que algunos grupos consintieron en el pasado sigue siendo amparado a día de hoy, aún a costa de que haya casi 30 millones a plazo fijo o se gasten cantidades sonrojantes en artículos de difícil justificación.

¿Y de la relación con el Alcalde?

Nuestro grupo municipal no ha dejado en estos casi dos años de plantear proposiciones constructivas. También pedimos explicaciones de múltiples cuestiones respecto a su acción de gobierno que nos generan dudas más que razonables. Tanto a lo uno como a lo otro, lo habitual es que, o bien no nos conteste e ignore nuestras propuestas y preguntas, o bien conteste para faltarnos al respeto. Y con nosotros a toda la ciudadanía de Siero, que asiste atónita a sus salidas de tono. El Alcalde, al igual que sus socios, parecen instalados en una dinámica de responder a nuestros argumentos con insultos. Y a pesar de ignorar en apariencia nuestras propuestas, luego aplica algunas como si fueran ideas propias, la cual nos alegra aunque no entendamos esa forma de proceder.

¿Cuáles son, a su juicio, las necesidades que se están obviando?

Desde el momento en que no se escucha a las vecinas y vecinos, se están obviando todas sus necesidades. Nos venden que todo va bien porque ha venido Amazon, aunque no tenemos ni siquiera datos del tipo de puestos trabajo que está generando, y a cambio se le esté haciendo una carretera a medida. Pero no se escucha a la gente, que lo que necesita es poder desplazarse y llegar a hacer sus compras en nuestros núcleos, en nuestro comercio local que sobrevive a duras penas. La gente demanda mantenimientos básicos en caminos y pasarelas, saneamientos, puntos de luz y suministro de agua, actividades para conciliar, necesita un Ayuntamiento que respalde a quien trabaja para fomentar el deporte, la cultura y la tradición .

¿Qué actuaciones urgen más?

Nos preocupan principalmente aquellas cuestiones que ponen en riesgo la seguridad de la gente. Hablamos del macroalmacén de baterías de Argüelles y de los sondeos mineros en Muñó y La Collá. También del cierre de un centro de día por falta de colaboración municipal que ha dejado abandonados a treinta menores en situación de vulnerabilidad. El deterioro de los servicios públicos genera muchísimos problemas a diario. Y un tema que requeriría actuaciones urgentes es, sin duda, la vivienda, que está tomando tintes dramáticos en Siero sin que ni el equipo de gobierno ni la consejería competente parezcan dispuestos a hacer nada más allá de llevar a cabo estudios, lanzar datos y ceder vivienda pública a fondos de inversión.

¿Creen que se están abandonando las políticas de izquierdas?

En realidad, no esperábamos políticas de izquierda de alguien que dice gobernar sin ideología. La novedad es, quizás, que este equipo de gobierno llegue a acuerdos con Vox, que afirma estar cumpliendo gran parte de su programa electoral y está contento con las políticas que se están poniendo en práctica. En Podemos Siero estamos totalmente en desacuerdo con las privatizaciones que se están llevando a cabo, con el deterioro de las políticas sociales, con la utilización absolutamente arbitraria e injustificada del dinero público.

¿Cómo plantean su oposición en lo que queda de mandato?

Vamos a seguir proponiendo aquello que sea bueno para Siero, apoyando, como hemos hecho hasta ahora, las iniciativas que consideremos positivas y rechazando y pidiendo explicaciones sobre todo aquello en lo que no veamos el beneficio para nuestro municipio. La ciudadanía es ya consciente de quién dice verdades y quién calla, de quién trabaja y quién hace solo acto de presencia.

