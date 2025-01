El tráfico de Lugones ve la luz al final del túnel: la circulación afectada por las obras en José Tartiere volverá a la normalidad en un mes

Hace ya cuatro meses que el Ayuntamiento de Siero se vio obligado a reordenar el tráfico en Lugones debido a la segunda fase de las obras que se están ejecutando en las avenidas José Tartiere y Oviedo de la localidad. El alcalde, Ángel García, aseguró este miércoles que "los vecinos podrán disponer de la normalidad en la circulación en un plazo aproximado de un mes". El técnico municipal Juan Carlos Álvarez informó de que "las obras están en un estado ya muy avanzado" y, aunque todavía faltan trabajos por ejecutar, "se podrá restituir el tránsito antes de que finalicen por completo".

Para entrar a Lugones por la Avenida de Oviedo los vehículos son desviados en la calle Luis Braille. El tráfico continúa restringido al sentido único en los accesos a la glorieta desde José Tartiere, la Avenida de Oviedo y la de Viella. El regidor explicó que "tuvimos un problema, porque los operarios encontraron mucha roca y eso retrasó muchísimo la obra e impidió que la empresa pudiese avanzar al ritmo que estaba previsto".

García reconoció que esta reorganización "está ocasionando bastantes trastornos a los ciudadanos y a todos los que pasan por la zona" y aprovechó la ocasión para "agradecerles la paciencia que están teniendo. Es una obra muy importante que va a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos".

Por otra parte, el Alcalde avanzó, con respecto al acondicionamiento del nuevo vial norte de acceso a Lugones, que "ya hay un proyecto de expropiación y un proyecto de ejecución". Los trabajos suponen la expropiación de ocho viviendas (seis unifamiliares y dos en un mismo bloque), además de una antigua nave y un solar. Ángel García aseguró que, en principio, "ninguno de los propietarios de los inmuebles ha mostrado ninguna disconformidad ni negativa al respecto y me consta que hay varios, por lo menos, que están deseando ya el cobrar la cuantía que les corresponde", indicó.

"La expropiación siempre suele retrasarse por los distintos trámites que conlleva, no porque nosotros no lo hagamos rápido, sino porque hay unos pasos legales obligados que retrasan y luego hay una autorización que nos tiene que dar el Principado en Patrimonio, que suele tardar bastante", apuntó. En este sentido, "estamos viendo si dará tiempo a hacer la obra este año o no por culpa del proceso expropiatorio. Esperemos que esta vez sean ágiles".