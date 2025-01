Alejandra Cuadriello, portavoz municipal de la Plataforma Vecinal de La Fresneda: "El colegio se queda pequeño, no dejamos de crecer"

Alejandra Cuadriello repite este mandato como única concejala de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, un grupo que nació para defender los intereses de una urbanización al alza, que no deja de expandirse y de demandar que se cubran nuevas necesidades.

¿Qué balance hacen de lo que llevamos de mandato?

No lo hemos podido comenzar mejor. El año pasado, el 1 de enero de 2024 inauguramos la adjudicación de una nueva empresa de autobuses para prestar el servicio de transporte público que une La Fresneda con Oviedo y con Parque Principado. Y este año inauguramos la pasarela peatonal que une La Fresneda con Lugones, que llevábamos demandando mucho tiempo.

La pasarela ha marcado un hito...

Desde luego, la pasarela peatonal es la obra más importante de este mandato por muchas circunstancias. En primer lugar, por lo que representa en sí: cohesionar dos de las localidades tan importantes del concejo como son La Fresneda y Lugones de manera peatonal y segura. También por el coste económico que ha supuesto. Debemos recordar que no la hubiéramos conseguido sin las ayudas de los fondos europeos. Por último, es muy relevante por la singularidad de la obra. Es la pasarela más larga que hay en España de estas características, con un vano de más de 150 metros de longitud que sobrevuela la AS-17, un puente de madera sobre el río Noreña y un túnel bajo la autopista "Y".

¿ Se sienten escuchados por el gobierno local?

A los hechos me remito. Somos el único partido de la oposición que ha llegado a alcanzar acuerdos presupuestarios con el equipo de gobierno de manera consecutiva desde 2019. Tenemos una muy buena sintonía, mantenemos una relación de intereses basada en la lealtad mutua, alcanzando acuerdos en beneficio de los vecinos de Siero.

¿Cuáles son las necesidades más urgentes ahora en La Fresneda?

Desde luego, tenemos que seguir avanzando en comunicaciones. Necesitamos que La Fresneda esté bien comunicada con el resto de localidades. Es preciso dotar una línea de autobús al campus universitario de Gijón, aumentar las frecuencias en las horas punta en las líneas entre Oviedo y La Fresneda, también mejorar el servicio de "búho" e implementar aplicaciones en las marquesinas con información real sobre horarios, rutas y la ubicación de los autobuses. El colegio publico de La Fresneda se nos queda pequeño, cada vez hay mas matriculaciones de niños, las aulas están saturadas y necesitamos que la Consejería de Educación autorice la ampliación del centro. La Fresneda cuenta con la mayor tasa de natalidad del concejo. La escuela infantil es otro de nuestros objetivos, para cerrar el ciclo de todas las etapas educativas. Y el parque infantil que se ha construido en la zona alta de la urbanización es a todas luces insuficiente, necesitamos ampliarlo y colocar luminarias en aquella zona y contenedores soterrados.

¿Cómo ven La Fresneda en el futuro próximo?

Estamos en plena ola de expansión. Ahora bien, considero que el gran atractivo para residir en esta urbanización es que consigamos mantener el modelo de calidad de vida con el que contamos los que residimos aquí, y que se basa en un crecimiento sostenible y en una buena calidad de los servicios públicos.

¿Qué papel está llamada a jugar la plataforma vecinal en ese futuro?

Nuestro papel es necesario y decisivo. La plataforma es el canal de comunicación entre los vecinos de La Fresneda y el Ayuntamiento. Sin su presencia en el Consistorio estoy segura que no habríamos conseguido ejecutar todas las obras y equipamientos de los que disponemos en La Fresneda. La clave es alcanzar acuerdos presupuestarios con el equipo de gobierno año tras año, para que nuestras demandas sean una realidad y no caigan en saco roto. Somos un partido transversal, cada uno de nosotros tiene su propia ideología y todos tenemos un objetivo común que es trabajar para y por los vecinos de La Fresneda, y por ende, de Siero. En el anterior mandato fuimos llave para que pudiera gobernar el actual gobierno y en este, gracias al talante negociador de ambos grupos, hemos continuado con acuerdos presupuestarios, a pesar de que no necesitan nuestro voto.

