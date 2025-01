Soto prepara un equipo para ponerse al frente de las fiestas de la Pola

La candidatura de Jenaro Soto para volver a presidir la Sociedad de Festejos de Pola de Siero parece avanzar por buen camino, con el objetivo de evitar la desaparición definitiva de la entidad. Aún en el caso de que él mismo no pudiera encabezar una propuesta para hacerse cargo de las fiestas de la capital sierense, ya que en su día dejó de pagar las cuotas como socio y queda por aclarar si sigue siéndolo, Soto está trabajando ya en el diseño de un grupo de personas que asuman el reto.

"Se trata de generar un equipo de gente con el que, si no puedo como presidente, sí que sea capaz de colaborar en todo lo que sea necesario para que Festejos no se disuelva", asegura. No quiere dar más detalles de en qué punto se encuentra la elaboración de este equipo, pero promete que será "pronto" cuando se despejen algunos interrogantes con respecto a su candidatura.

Una posibilidad, la de su regreso, que a priori es juzgada con buenos ojos desde el Ayuntamiento. "Vemos como positivo que alguien quiera coger las fiestas", indica el alcalde, Ángel García (PSOE). Sus desencuentros con la directiva saliente han sido varios y sonados en los últimos años, si bien el regidor opta por la prudencia. "Desde el Ayuntamiento nos mantenemos al margen, son los socios los que tienen que decidir", asevera García, a la espera de que a principios del próximo mes de febrero se celebre una nueva asamblea en la Sociedas de Festejos.

El posible desembarco Soto sería un episodio más en su larga carrera de idas y venidas en la Sociedad. Y es que ya ha estado al frente del colectivo en tres etapas diferentes. La última finalizó de forma un tanto abrupta en el año 2020, con varias polémicas de por medio y la presión ejercida por un grupo de jóvenes disconforme con su gestión. De ellos saldría después la directiva que ahora ha renunciado a seguir adelante.

La primera presidencia de Soto fue de 1985 a 1987, repitió de 1994 a 2000 y, finalmente, llevó las riendas de Festejos entre 2011 y 2020. Fueron muy sonadas sus contrataciones para las fiestas polesas. Chiquito de Calzada, Joaquín Sabina, Ricky Martin y "El último de la fila" actuaron en la capital polesa. Hasta se llegó a hablar de contratar a "REM", pero, finalmente, la banda estadounidense pasó de largo. Jenaro Soto también se embarcó en una decidida guerra contra el botellón en las fiestas, en un intento por recuperar su esencia familiar.