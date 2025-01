La tensión del equilibrio llega a la Pola de la mano del escultor Eduardo Knorr: "Intento transmitir emociones"

Equilibrio, tensión, movimiento y contraste. Estas son las principales características que definen la obra del escultor Ernesto Knorr. Natural de Vitoria, expone por primera vez en Pola de Siero doce piezas de grandes dimensiones que forman parte de la muestra "El Vértigo de la quietud". Su trabajo podrá verse hasta el próximo 24 de febrero en la Casa de Cultura, de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados de 11.00 a 13.00 horas

Knorr, autor también de la escultura ubicada en la rotonda de la calle Celleruelo, trabaja en Asturias desde 1982 y sus esculturas tienen un origen constructivista y geométrico. "Siempre trabajo con eso, con equilibrios, con tensiones, con piezas que están en movimiento o no", explica. Todas las esculturas están hechas en acero cortén, aunque existe un trabajo previo en acero y barro a partir de maquetas. "Voy construyendo las piezas en veinte centímetros o treinta centímetros, inventando las formas y cómo pueden quedar", explica.

Al contrario de lo que pueda parecer, esa labor previa es la que más trabajo le lleva. "Sobre todo, a nivel mental y creativo, hasta que encuentras la armonía entre ellas y consigues el resultado final", afirma. La inspiración llega sobre la marcha y reconoce que "a base de algún éxito y muchos fracasos, hay un momento que se produce la magia y dices aquí está, esta es la solución que estaba buscando". No se basa en modelos ni referencias, sino que "intento construir mi propio lenguaje".

Ese, entre algunas otras razones, es el motivo por el que sus obras no tienen título. "No trabajo con significados ni con algo definido, trabajo con sensaciones", apunta. Su intención es que "cuando la gente vea las esculturas tenga sus propias sensaciones, sus propias ideas de lo que son las piezas y de lo que transmiten". "Por eso no llevan nombre, para no predisponer al público", explica.

Knorr segura que esta es una de las exposiciones más importantes de su carrera artística, dado que "son piezas que no he podido exponer en otro sitio de manera grupal por cuestiones de espacio". Espera que la primera de la Pola "la primera de muchas muestras que pueda traer aquí".