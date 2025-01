El fútbol asturiano reúne en Pola de Siero a más de 400 personas en su gala anual

El Auditorio de Pola de Siero acogió este viernes por la noche una nueva edición de la Gala del Fútbol Asturiano que reunió a más 400 deportistas y miembros de los distintos estamentos relacionados con el mundo del deporte rey. Este es el segundo año consecutivo en el que la localidad sierense acoge una celebración que, en esta ocasión, se organizó con algunas semanas de retraso para no interferir con las elecciones a la Asamblea y a la Presidencia de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias. A lo largo del acto se entregaron más de 150 trofeos para todos los campeones y equipos que han logrado el ascenso de categoría a lo largo de la última temporada. Además, como ya es tradición, se otorgaron cuatro menciones especiales, dos reconocimientos federativos y tres insignias de oro.

Especialmente emotivo fue el momento en el que la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias quiso tener un reconocimiento especial para el pequeño Irai Fray. El joven, jugador del Juventud Estadio de Oviedo, tuvo una caída a principios de temporada en un torneo organizado por el Gijón Industrial que le ocasionó una triple fractura de cráneo de la que, afortunadamente, el prebenjamín se recupera favorablemente. Fray recibió el detalle de manos del presidente de la RFFPA, José Ramón Cuetos Lobo.

Este quiso recalcar "la apuesta de la federación por el fútbol con acciones como la continuidad del seguro civil y de accidentes gratuitos para todos los clubs o las ayudas para reformar las instalaciones deportivas", entre muchas otras. Avanzó además que, próximamente, se procederá a firmar un acuerdo con el Gobierno del Principado de Asturias, "para reformar al menos un campo de la región al año y convertirlo en un lugar adecuado para el juego".

Entre los galardonados con las menciones especiales, se encontraba el entrenador Roberto Robles Merayo que quiso agradecer la distinción a sus padres "que siempre me inculcaron el valor del esfuerzo" y a sus hijos "por su apoyo incondicional". El premiado quiso reconocer, además, el valor del deporte rey como "una herramienta de inclusión e integración, en la que debemos de dejar de mirar tanto al marcador. A veces se gana y a veces se pierde. Es normal y no pasa nada". El jugador Rubén Toyos Huerta, que agradeció "el reconocimiento a más de 38 años de trayectoria deportiva"; el árbitro Fernando Fernández Veiras y José Chito Moreno, presidente del Club Deportivo Raíces (Castrillón) durante los últimos veintiocho años. Este último quiso agradecer a su familia, especialmente a su mujer, "el haberme aguantado estos últimos 33 años que me he dedicado al mundo del fútbol".

La Selección Asturiana Benjamín, que en mayo del año pasado se proclamaba Campeona de España en Madrid, recibió uno de los reconocimientos federativos. El segundo, se fue para el periodista Guillermo Bañó, por su apoyo en la difusión de la práctica del fútbol en el Principado a través del portal "Fútbol Asturiano". Y, por último, también recibió dicha distinción Martín García, quien solicitó a la federación "que el fútbol sala sea más apreciado por su parte".

El doctor José Antonio Rodas, que se alzaba este verano con la medalla de oro en los Juegos de París como médico de la Selección Olímpica Española. El facultativo aseguró que esta distinción era "un auténtico honor" y apuntó que su próximo reto es "continuar aprendiendo y mejorando como médico, gracias a todo lo que me aporta mi trabajo. Esta es una formación continua", explicó. Los exdirectivos de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias, José Manuel Cuesta y Benedicto Iglesias, se llevaron puestas las Insignias de Oro que, como ya es tradición, se otorgan cada año en la celebración de la gala.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Siero, Ángel García: el concejal de Deportes y exjugador del Sporting, Jesús Abad; el jefe de la Policía Nacional de Pola de Siero, Manuel Alberto Aragón y el presidente de Unicef en Asturias, Ignacio Calviño.