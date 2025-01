"Hay que abrir la mente, en cualquier parte del mundo puede haber una oportunidad que genere valor para Siero"

Camino del ecuador de su tercer mandato como regidor de Siero, Ángel García habla sobre todo de gestión municipal, de proyectos en marcha o en negociación en el concejo y entra menos en cuestiones de partido, que entiende corresponden a otros ámbitos. Muestra con humor todo lo que tiene en un despacho que «no parece el de un Alcalde» y en el que hay figuras de pitufos, obsequios de los militares del Acuartelamiento Cabo Noval, camisetas de entidades deportivas y hasta un bastón de patriarca gitano que le han regalado recientemente. Asegura que, si hoy por hoy tuviera que decidir si optará a la reelección, la respuesta sería sí.

-¿Se instalará finalmente Costco se en el polígono de Bobes?

-Pues yo creo que sí. Espero que sí, hago porque sí. Y además Asturias no se puede permitir perder una inversión así. Si Costco decide abrir es porque cree, y yo también, que los asturianos o una parte importante de ellos quiere tener esa opción de compra.

-Ha dicho que el desarrollo de Siero está marcado por tres hitos que han impulsado el despegue del concejo: la implantación de Central Lechera, de Parque Principado y el polígono de Bobes, ahora con Amazon. ¿Qué será lo siguiente?

-Hay hechos que marcan un antes y un después en los territorios. Creo que en Siero fueron determinantes esos para que el concejo sea lo que es. Y, evidentemente, también la «Y» y la autovía del Cantábrico como infraestructuras... Pero como hechos en el ámbito económico, estos tres. Y ahora que hemos conseguido Amazon, nuestra obligación es buscar el siguiente.

-¿Algún proyecto concreto?

-Buscamos otro hito que dé un impulso más a Siero, para que siga mejorando y generando riqueza y sea un concejo de oportunidades. Estamos ello. Y no me refiero a Costco, que es muy importante, pero no alcanza la dimensión que ha tenido Amazon, Parque Principado o Central Lechera Asturiana.

-¿De qué se trata entonces? ¿Puede avanzar algo?

-No. De momento estamos intentándolo. No es bueno adelantar cosas que por ello pueden frustrarse. Y pueden no salir aunque se haga todo lo posible para ello.

-Ha estado en Jordania y vinieron a Siero empresarios de ese país. Recientemente ha ido Manchester. ¿Qué espera que salga de este último viaje?

-Nuestra política tiene distintas líneas, pero una de las principales es intentar captar inversión y generar riqueza en el territorio. Hay iniciativas de captación dentro de la región, con muchas personas o empresas que pueden invertir en Siero y son nuestro principal cliente. Pero también hay inversión que puede llegar de fuera de Siero, estar en el resto de España o del mundo. Y también ahí dedicamos esfuerzos.

-¿El balance de esas reuniones en el extranjero?

-Con Jordania están en marcha distintas operaciones. Está pendiente que venga otro grupo de empresarios jordanos y también de empresarios iraquíes. Y luego en Manchester estamos con una operación con una empresa inglesa, en conversaciones y nos invitaron a ir a conocer sus instalaciones. En todo caso, lo que hacemos es abrir la mente, coger perspectiva, ver que en cualquier parte del mundo puede haber una oportunidad que genere valor para Siero. Y eso, cuando surge, allí vamos.

-Queda más de la mitad del mandato, pero hoy por hoy, ¿se plantea volver a repetir como candidato del PSOE a la Alcaldía?

-Falta todavía bastante tiempo y pueden ocurrir muchas cosas buenas que a lo mejor me hagan pensar de otra manera, pero a día de hoy, la respuesta sería que por supuesto.

-¿Le cansa que le pregunten por sus diferencias con su partido o no le importa que se evidencien?

-Claro que las ha habido, las hay y las habrá. Somos personas, no tenemos por qué ser ni ver la vida igual, aunque compartamos una organización, siempre desde el respeto y la lealtad. Y luego porque mi cargo es el de alcalde de Siero y defiendo lo que sea mejor para el concejo, lo antepongo a cualquier cuestión. A eso no voy a renunciar. Y si en un momento dado veo algo que no es bueno para Siero, una decisión que perjudica a mi municipio, pues por supuesto que haré todo lo que esté en mi mano por combatirlo.

La política ha de ser de otra manera: que no importe con quién hables, sino el acuerdo que logres y si es bueno para los ciudadanos

-Acaba de celebrarse el congreso de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE). ¿Cómo ve al partido en Asturias?

-Está bien. Yo confío en que acierten y en que, como se espera, recuperemos muchas alcaldías en las próximas elecciones.

-Defiende el diálogo con todas las fuerzas políticas.

-La política la entiendo siempre desde el diálogo, con todas las fuerzas políticas. A mí sí me gustaría que en la política existiese otra manera, que hubiese más espacios de acuerdo. Poder negociar y hablar con todos. Lo importante no es con quién hables, sino el acuerdo que logres. Para alcanzar acuerdos hay que hablar, hay que ceder, discutir y discrepar. Y luego habrá desacuerdos o acuerdos, pero hay que poder negociar y hablar con todos. A veces resulta que si hablas con este o con el otro te vienen con que si cuando ellos gobernaron nos trataron mal, no quisieron hablar... No sé, yo quiero pensar que los ciudadanos están esperando otra cosa, no que se ande a palos todo el día.

-El portavoz municipal del PP, Juan Luis Berros, ha dicho que usted «es más de extrema derecha» que Vox y por eso «se llevan bien».

Yo tengo que agradecerle que me dé tan buena publicidad entre sus potenciales votantes, con el PP.

-El tono en los plenos sube, hay choques importantes con algunos grupos de la oposición.

-Choques los hay porque ellos quieren. En el caso del PP hay un portavoz que judicializa permanentemente la política. Para hacer política de Juzgado no hace falta presentarse a las elecciones. Pero bueno, yo con mucha gente del PP tengo una relación extraordinaria, dentro y fuera de Siero, coincidamos o no en algunas cosas. Ahora, el portavoz municipal del PP de Siero es un personaje aparte. Cuando hablamos de que a Siero le va bien y analizamos las causas una de ellas también es esta, una de las fórmulas es buscar los mayores consensos posibles, intentar entenderse en beneficio de los intereses de los ciudadanos. Aquí hemos llegado a acuerdos muy diversos cuando nadie lo hacía.

-¿A cuáles se refiere?

-El primer presupuesto, en 2015, yo lo hice con Foro. Cuando todo el mundo pactaba tripartitos, acuerdos entre PSOE, IU o con Podemos, yo pacté con Foro y con la Plataforma de La Fresneda. Como decía, la política la entiendo siempre desde el diálogo, hay que dialogar con todas las fuerzas políticas y pensando en que el objetivo es lo que beneficie al municipio y a sus vecinos.

Con Podemos las cosas van como tienen que ir: estamos en un profundo desacuerdo y eso nos indica que estamos haciendo las cosas bien

-Tiene mayoría absoluta, pero ha llegado a acuerdos en este mandato y repite el esquema de apoyos de etapas anteriores, el de la Plataforma de La Fresneda e Izquierda Unida (IU).

-Nuestra intención siempre es alcanzar el mayor consenso posible y seguimos con esa dinámica de intentar pactar el presupuesto, los grandes acuerdos y el día a día. No solamente con Izquierda Unida y con la Plataforma, también Vox en el último presupuesto se abstuvo. Con Vox no es que pactemos, pero ha habido una abstención en el presupuesto, no han votado en contra. Por lo tanto tenemos esa flexibilidad y esa capacidad de alcanzar acuerdos con todas las fuerzas que quieren. Con todas las que quieren, con las que no quieren pues es imposible hagamos lo que hagamos. Tampoco nos preocupa.

-Con Podemos no hay buena relación.

-Con Podemos las cosas van como tienen que ir y es que estamos en un profundo desacuerdo. Es un buen indicador de que estamos haciendo las cosas bien.

-Estuvo en Madrid hace poco visitando un centro de demostración tecnológica de Telefónica, «La Cabina». ¿Algún proyecto con ellos?

-Si hay algo en el mercado que se adapte a lo que queremos, lo vemos y valoramos. Buscamos una herramienta que se adapte. De momento les hemos lanzado el reto de qué necesitamos, porque no tienen ese producto para la Administración. Y nos han dicho que sí, que es viable.

-¿Y qué es lo que necesitan?

-Pues aplicar la inteligencia artificial para distintos procedimientos administrativos y que así la gente tenga una atención inmediata, incluso durante 24 horas, con asistentes de atención al ciudadano, en un móvil o en un ordenador, en cualquier lugar y momento. Para ciertas tareas y poder ir extendiendo, ampliando esas tareas, hasta que no sea necesario que venga la gente aquí a nada, que no sea necesario el desplazamiento físico a unas dependencias municipales.

Es bueno que haya demanda de vivienda en el concejo, pero tenemos que intentar corregir su precio, contener su escalada

-Vivienda en el concejo. Alza de precios y con zonas como Lugones consideradas «tensionadas».

-La vivienda es un problema sí, no solo en Siero. Que haya demanda en un territorio es positivo porque eso es que es atractivo. Mi familia es de la cuenca, y a veces, cuando vas por ciertas zonas y está lleno de casas abandonadas, pisos cerrados sin venta o alquiler, o que los precios son, a lo mejor, de 10.000 euros un piso, pues es una gran pena... Porque eso es que nadie quiere vivir allí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que intentar corregir en Siero? Que los precios se contengan y que no siga esa escalada que hace que la vivienda sea cada vez de más difícil acceso, sobre todo para los jóvenes. Y ahí estamos haciendo muchas cosas.

-Explíquelas.

-Lo primero es intentar poner suelo en el mercado, para construir. Y agilizar las licencias. Si alguien la pide para hacer un edificio, intentamos darla en un mes. Somos los más rápidos de Asturias, y yo creo que de España en ese sentido. También buscamos inversores que quieran hacer vivienda en el concejo, pues no siempre hay suficientes inversores para atender la demanda que existe. Y, cuando tenemos parcelas públicas, sacarlas a subasta para vivienda de protección, como son las que están haciéndose ahora para régimen de alquiler.

-Otro problema: el aparcamiento en Siero.

-Entre el aparcamiento que hicimos en la calle Asturias, el que hicimos en Siero Este, el de El Bayu y el que vamos a construir ahora en la parte más oriental de la Pola, se generan 600 plazas de aparcamiento nuevas. Muchas más de las que se han eliminado. Bastantes más de las que se han eliminado como consecuencia del carril bici o la peatonalización. Y evidentemente hay que seguir en esa línea de generar aparcamiento para que la gente tenga donde dejar el vehículo. No se trata de una lucha entre peatón, ciclista y vehículo privado. En absoluto. Sino de que hay que convivir. Pero lo que queremos es reordenarlo y que los espacios centrales de las localidades sean para las personas.

-Hay quejas en relación a la ubicación de los aparcamientos, en zonas que están en los extremos del núcleo urbano.

-De lo que hablamos es de que los mejores espacios sean para las personas y el coche tiene que estar, evidentemente, pero habrá que buscar dónde y no tiene por qué estar a la puerta de cada negocio o de cada casa. Ese modelo de ciudad ya no existe y además sería imposible porque no puede haber tantas plazas como personas. Cuando finalice el actual proyecto de aparcamiento que estamos licitando, tendremos 600 plazas de aparcamiento nuevas en aparcamientos públicos en una población como la de la Pola, de unos 13.000 habitantes. Es una de las localidades con más plazas en proporción a su población. Dicho esto, es evidente que estamos sensibilizados con el problema, sino no actuaríamos en esta línea de hacer aparcamientos.

Ángel García, en la Alcaldía, apoyado en el bastón de patriarca que le han regalado. / David Cabo

-¿Qué pasa con el proyecto para el Centro de Estudios de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo en Lugones?

-Pues que la Universidad de Oviedo no acaba de arrancar. Tenemos ese proyecto que firmamos con ellos, que es un convenio después de una reflexión sincera, en la que pensamos que dedicamos mucho a muy diversos ámbitos como la cultura y el deporte, que así debe ser, pero no dedicamos nada a investigación e innovación. E intentamos hacer algo. ¿Quién mejor que la Universidad? Pues hagamos un convenio con ellos, tenemos un edificio en Lugones y nos interesa mucho intentar desarrollar la aplicación de la inteligencia artificial a la Administración. Para mejorar la relación que tenemos con los ciudadanos, para ser más eficientes y competitivos. Y para adaptarnos a una tecnología que estoy convencido que dentro de pocos años nadie se cuestionará. Nadie cuestionará, por ejemplo, tener asistentes de inteligencia artificial en la Administración, al igual que nadie se cuestionaría hoy tener un ordenador. Y bueno, pues la realidad es que han pasado dos años desde que se dio ese paso y no han hecho nada.

-¿Y qué van a hacer ustedes?

-Nos han pedido un poco más de margen, un voto de confianza, después de preguntarles qué pasaba que el proyecto no iba adelante. Nos han dicho que iban a hacer unos cambios y estamos en esa fase, ver si en este primer trimestre hay algún cambio y si no, pues bueno, veremos a qué destinar esos recursos para investigación. Es una pena. No puede ser que se diga no hay dinero para investigación y cuando se pone encima de la mesa pasen estas cosas...

-Estuvo en Madrid hace poco visitando un centro de demostración tecnológica de Telefónica, llamado "La Cabina". Si el convenio con la Universidad de Oviedo no sale adelante, ¿es este centro la alternativa a la que destinar esos recursos?

-No, no lo planteamos como una alternativa. Es al margen del proyecto con la Universidad. Si hay algo en el mercado que se adapte a lo que queremos, lo vemos y valoramos. Buscamos una herramienta que se adapte. De momento les hemos lanzado el reto de qué necesitamos, porque no tienen ese producto para la Administración. Y ellos nos han dicho que sí, que es viable.

-¿Y qué es lo que necesita Siero?

-Pues aplicar la inteligencia artificial para distintos procedimientos administrativos y que así que la gente tenga una atención inmediata, incluso durante 24 horas, con asistentes de atención al ciudadano, en un móvil o en un ordenador, en cualquier lugar y momento. Para ciertas tareas y poder ir extendiendo, ampliando esas tareas, hasta que no sea necesario que venga la gente aquí a nada, que no sea necesario el desplazamiento físico.

-¿Qué se sabe del proyecto de la Agencia Asturiana del Agua, organismo autonómico cuya sede será el antiguo edificio del Águila Negra?

-Ya se ha cerrado la compra del edificio por parte del Principado. Y muy contentos e ilusionados con ver ese edificio con vida y que albergue además algo tan importante como es la gestión del agua.

-¿Hay plazos para la implantación de la agencia?

-De momento no los tengo, no.

-No se ha llegado al ecuador del mandato y el programa electoral está cumplido a excepción del parque de la zona del matadero y la conclusión del bulevar de Lugones.

-De lo comprometido en el programa electoral tan solo nos quedan esas dos actuaciones. El bulevar de Lugones ya está en fase de redacción del proyecto. Y con la intención de iniciar la licitación este año en ambos casos, porque será con carácter plurianual. Así es, vamos muy rápido. Desde que gobernamos siempre hemos dado un grado de cumplimiento muy alto del programa electoral. Ya en el pasado mandato lo cumplimos prácticamente al cien por ciento. Y en este, pues, espero que así sea. Nos queda el proyecto de humanización de la carretera Nacional 634 (el plan para mejorar la conexión peatonal entre la Pola, El Berrón y Argüelles) que es un proyecto que licita el Ministerio, que ya lleva otros plazos.

