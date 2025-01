Robo "masivo" de tapas de alcantarillas en el polígono de Proni, denuncia el PP de Siero, que exige más seguridad

El polígono de Proni, en Siero, sufre el "robo masivo" de tapas de alcantarillas, denuncia el PP. Vecinos de la zona y trabajadores de las empresas han trasladado a los populares sierense su malestar y preocupación, por lo que la formación reclama "más seguridad y la reposición urgente de las tapas robadas para evitar accidentes". Loa formación exige, además, "que se instale la señalización correspondiente que alerte de la presencia de cada socavón para evitar accidentes".

"Esta no es la imagen que queremos para Siero, ni tampoco la que el concejo se merece. El Alcalde no puede seguir mirando para otro lado", destacaron el portavoz municipal del PP de Siero, Juan Luis Berros, y los concejales Javier Mateus y Ana Carmen Yáñez, que visitaron la zona en compañía de vecinos. Los populares criticaron "la pasividad con la que el gobierno municipal del PSOE está actuando ante una situación que tiene en alerta a numerosas localidades rurales y ahora también a las empresas asentadas en nuestros polígonos". Instan además al Ayuntamiento a diseñar una estrategia que frene la oleada de hurtos, "que se está dando en diferentes puntos del concejo, y aumente la seguridad".

"Sse están produciendo casos similares en otras localidades de la zona rural del concejo", indica desde la formación conservadora. Reclaman al Ayuntamiento "más presencia policial" e inciden en la necesidad de "que el Consistorio diseñe una estrategia con la que se aumente la seguridad en el concejo, orientada a poner fin a una situación que, lamentablemente, no es puntual".

Mateus cargó contra el alcalde sierense, Ángel García, al que acusó de "estar más preocupado de vender incluso lo que no hace, que de atender a las verdaderas necesidades de los sierenses". "Una ciudad para vivir no es aquella que no actúa ante quienes delinquen, sino aquella que aporte seguridad y prosperidad a sus vecinos y empresa", añadió, en referencia al eslogan utilizado por el municipio ("Siero para vivir").

Para el edil popular "el silencio que guardan en Alcaldía ante las continuas advertencias que tanto por parte de los vecinos, como desde nuestro partido, llevamos tiempo realizando ante los robos que se están dando en diferentes puntos del concejo, demuestra que el regidor y su gobierno están totalmente noqueados".

En su opinión, el gobierno municipal está dejando ver "su incapacidad de reacción ante una situación que está generando a los vecinos inseguridad, miedo y además aumenta los riesgos de accidentes". "No es la imagen que queremos para Siero, ni tampoco la que nuestro concejo merece. El Alcalde no puede seguir mirando para otro lado como si nada estuviera sucediendo", concluyeron los populares.