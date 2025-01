Desesperación en Pumarabule, que reclama los nuevos pisos: "Los nuestros están al borde de la ruina"

Más de quince años llevan los vecinos de Pumarabule (Siero) esperando a que se les dé una solución. Las viviendas que habitan actualmente "no están para pasar ni siquiera la inspección y pueden ser declaradas en ruina en cualquier momento, con lo que nos quedaríamos en la calle". Así lo explica Covadonga Martínez, una de las afectadas y portavoz de los vecinos.

El pasado mes de diciembre, el Principado procedió a sortear las doce primeras viviendas, a las que estos vecinos no pudieron acceder por tener un inmueble en propiedad. Es por eso que Podemos Siero anuncia que llevará al pleno municipal de este mes una moción para demandar "el apoyo para exigir al Principado que cumpla lo que se ofreció en su día por escrito".

La concejala de la formación morada, Silvia Tárano, que se reunió ayer en la localidad con los residentes, explicó que "nos hemos encontrado con que esas viviendas no van a ser para la gente para la que fueron construidas". Según la edil, "a través de otra moción que también llevamos al pleno ya en 2020, el Principado confirmó que los inmuebles serían, en primer lugar, para las personas propietarias de las viviendas con más daño estructural, en segundo lugar, para el resto de vecindad de otras viviendas con menos daño y, por último, si hubiera viviendas disponibles después de esos dos procesos saldrían a alquiler público". Sin embargo, "nos encontramos con que se saltaron los dos pasos anteriores y salen todas al alquiler público, incumpliendo, por tanto, lo que se dijo por escrito a estas vecinas y vecinas".

Adjudicación por sorteo

En este sentido, Silvia Tárano detalla que "hay doce pisos que ya están supuestamente sorteados y adjudicados, una adjudicación a la que no pudieron acceder las vecinas y vecinos de la barriada de Pumarabule, porque se incumplió la discriminación positiva que en su momento se prometió desde la Dirección General de Vivienda".

Los propios residentes en la zona fueron los que consiguieron que Hunosa les cediera en su momento una parcela, de forma totalmente gratuita, donde el Principado edificó, hace ya cuatro años, 36 inmuebles destinados a realojar a los afectados por las grietas.

Sin embargo, las viviendas no solo continúan vacías, sino que han sido totalmente vandalizadas, lo que implica que, antes de entregarlas, deberá realizarse una rehabilitación de las mismas. "La situación es que, después de cuatro años, estas viviendas no se adjudicaron, no se vigilaron tampoco adecuadamente, de forma que fueron vandalizadas y ahora la reparación va a suponer un coste estimado de más de un millón de euros", apuntó Tárano.

Los vecinos de Pumarabule afectados anuncian que "si no se nos ofrece una solución urgente a la situación, tendremos que tomar medidas de otro tipo, que implicarían manifestaciones y concentraciones", concluye Covadonga Martínez.

Zona tensionada

Podemos Siero tiene varios frentes de reivindicación abiertos en materia de vivienda. Además de lo que tiene que ver con la situación de los vecinos de Pumarabule, la formación morada reclama que el conjunto del municipio sea declarada como "zona tensionada" por el alza del precio que viven pisos y casas en el concejo, aunque esta situación afecta en mayor medida a localidades como Lugones.

La formación reclama que PSOE e Izquierda Unida, "en uso de sus competencias municipales y autonómicas", soliciten que se haga efectiva esta declaración para regular los precios. Insta además a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a "que tome las riendas en caso de una negativa por parte del Consistorio".

Un informe de Vivienda sitúa los precios de los alquileres en Lugones como los segundos más altos de Asturias, solo por detrás de Llanes. "Algunos concejos están reclamando la declaración, pero al gobierno de Siero parece que no le importa la situación", dijo la concejal Silvia Tárano.