"El 90 por ciento de los polesos me apoyarían para volver a la Sociedad de Festejos"

Jenaro Soto Zarabozo estuvo durante más de dos décadas al frente de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero y dejó el cargo hace cuatro años. Ahora, con la marcha de la actual directiva y sin relevo, con riesgo de disolución para la entidad que organiza Comadres, Güevos Pintos y El Carmín, apuesta por impulsar una candidatura que tome de nuevo las riendas del colectivo.

-¿Por qué se ha decidido a dar un paso adelante?

-Lo primero que quiero dejar claro es que yo no soy candidato a nada. Soy candidato a que la sociedad de festejos siga viva. Estamos buscando y ya hay dos personas que son capaces de dar el paso, pero faltan otros dos para cumplir el mínimo exigido legalmente: tienen que ser cuatro personas. Y también tengo que decir que la junta gestora actual no debería de estar ahí.

-¿Qué quiere decir?

-En el momento que presentan la dimisión, tiene que ser la propia asamblea la que elija los miembros de la gestora antes de llegar a la junta de disolución, que sería nuevamente votada por la asamblea de socios si se acepta esa disolución. Y en ese caso será el Juzgado el que decida sobre la disolución, como en cualquier sociedad mercantil. No voy a aceptar lo que esta gente decida porque sí, porque estoy seguro de que maniobrarán para que no salga esta candidatura. Y habiendo alternativas, hay soluciones.

-¿Cómo se llegó a este punto?

-Porque no saben. Creyeron que era muy fácil, con la prisa, por intereses personales de una persona en concreto, que decía que atentaba contra sus negocios de hostelería. Pensaron que esto era muy fácil, y son gente que desconocen el mencanismo, el funcionamiento de una sociedad como esta. Creen que el dinero es cuestión de que ellos piden y los demás tienen que poner. Y lo que hay que hacer es buscarlo. Jamás una entidad sin ánimo de lucro, privada, debe de jugar a la política partidista con enfrentamientos políticos, porque eso perjudica no solo a la sociedad, sino también a la buena marcha de las actividades culturales que desarrolla. Eso fue un gran error. Y mira, que ellos armaron este lío, deberían de seguir ellos al frente para arreglarlo, pero no como gestora. Esa junta gestora tiene un peligro tremendo: no puede recibir soluciones ni ayudas públicas de nadie. Parece que están ahí para jugar al perro del hortelano.

-¿En qué sentido?

-Ya han dicho que contra mí a muerte. No lo van a poner fácil, pero yo sobre todo quiero picar a la gente para que alguien se anime. No podemos dejar que las fiestas de la Pola se mueran.

-¿Por qué está la situación tan enquistada con usted?

-Fueron dos años de pelea. Hay una persona que yo metí en Festejos y no tenía ni idea. Él tenía un bar y quería que le pusiera las cosas delante de su casa. Empezó a crear un problema y a organizar actividades por su cuenta. Le dije que no, y ahí empezó el asunto, se confundieron las cosas.

-¿Cree que la candidatura afín a usted saldrá adelante?

-No es fácil. Y ante todas las posibles críticas que surjan, pido un máximo de respeto para quien se atreva a hacerse cargo. Porque, como estarán dándose cuenta ahora los anteriores gestores, el pago que se recibe de la sociedad en general es muy crítico y muy duro. De todas formas, se debe de reconocer la inutilidad y el engaño a la sociedad polesa cuando accedieron al cargo. Ellos mismos deberían de reconocer que tendrían que haberse echado a otro lado mucho antes.

-¿Y es tarde ya para reflotar esto?

-No, para mí no. La gente no tiene ni idea de lo fácil que es tirar abajo una fiesta de tantos años, pero yo creo que el público, especialmente el de fuera, va a responder igual. Eso sí, hay que darles actividades que merezcan la pena y que tengan atractivo para que la gente venga. Una fiesta no sólo se compone de borracheras. Se compone de variedad, de actividades culturales y eso quedó abandonado. Para Comadres, además, ya no llegamos.

-¿Nota que tenga apoyos?

-Un 90 por ciento de polesos me apoyarían, tengo mucho respaldo en la calle y en redes sociales, y también del Ayuntamiento y de los partidos políticos. Pero de seguir adelante tendría que cambiar también muchas cosas.

-¿Por ejemplo?

-Necesitamos más colaboración municipal. Más entendimiento de lo que es fiesta de casco urbano y fiesta de extrarradio, más apoyo logístico. Las fiestas de la Pola dan mucho dinero a todo el mundo menos a Festejos. Si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento cobra por cualquier uso de los inmuebles municipales, la subvención sólo sirve para pagar lo que tienes que asumir en tasas públicas. Y eso debe de cambiar, con un entendimiento.

-¿Propone un cambio de modelo?

-Siempre abogué por una sociedad mixta en la que la parte de la tradición, de costumbre cultural, lo lleve Festejos, y la actividad pública la lleve el Ayuntamiento. Y el Ayuntamiento debe tener claro que esto no es una subvención a Festejos, es una inversión para animar la actividad comercial: no hay ninguna empresa en la Pola que genere tanto dinero como las fiestas.

-¿Cómo lo conseguiría?

-El Ayuntamiento lo que debería hacer es proponer un gasto propio, en consenso con Festejos, y que ellos mismos contraten o paguen actividades que beneficien a la fiesta, no que beneficien a Festejos. Con eso ya sería suficiente, porque es un ahorro y es una inversión hacia los ciudadanos. Pero los alcaldes de Siero, y tuve relación con todos ellos, nunca lo han visto así, nunca fui capaz de convencerlos. Sí están dispuestos a que haya un cambio razonable y no comparativo con otras entidades, yo creo que podríamos llegar a un acuerdo bueno. Yo soy muy del sistema de maquila, poner todos algo y quedar todos contentos. Ahora mismo, dada la situación, se está recaudando cada vez menos para Festejos.

-¿A qué se debe?

-Primero, a la ineptitud de los actuantes actuales. Y segundo, porque cada vez hay menos espacios públicos para promover actividad y conseguir inversiones. No olvidemos que la gente no quiere estos compromisos. Y cuando hay alguien que lo intenta hacer, pues somos críticos. Cuando una sociedad es deficitaria, dicen que robas. Y es muy lamentable, esto no tiene nada que ver con una política partidista.

-¿Qué propone para las fiestas en caso de llegar a Festejos de nuevo?

-Comadres es una fiesta muy antigua y se mantendrá igual, y Güevos Pintos poco más hace falta que la tradición. La Semana de Güevos Pintos fue un invento mío, para alargar una fiesta a la que pocos turistas se quedaban: el martes de Pascua sólo es fiesta aquí, y los datos dicen que gracias a alargar la fiesta, el 50 por ciento de los huevos se venden de jueves a domingo. Para el Carmín habría que potenciar las charangas todos los días, y buscar una buena atracción musical para el domingo, del gusto de la gente joven que es a la que hay que ganarse.