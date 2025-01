Ángel García, contra Podemos: "Rozan el fascismo; si fuese por ellos, yo estaría en la cárcel"

"Podemos está adoptando una actitud que roza el fascismo. En lugar de aprovechar su puesto en la oposición para hacer cosas constructivas, se dedican a criticarlo todo con el único objetivo de acabar conmigo". Son palabras del alcalde de Siero, Ángel García, con las que este miércoles contestaba a la formación morada en relación con tres denuncias interpuestas por su portavoz, Silvia Tárano, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y que han sido desestimadas, pero "sin ningún tipo de consecuencia para ellos", lamenta el regidor. Por eso, García reclama que "cuando una denuncia sea archivada, como mínimo que pidan disculpas públicamente, aunque ni siquiera eso son capaces de hacer".

Las cuestiones desestimadas corresponden a tres quejas vinculadas a expedientes o a documentación municipal sobra la recarga del vehículo adscrito a Alcaldía, un estudio hidráulico de Pola de Siero y las denuncias de velocidad de los radares de Lugones. "En los tres casos, como siempre hacemos, se le ha contestado debidamente y en los tres casos no han sido suficientes las contestaciones", aseveró García. "Como viene siendo habitual por su parte, cuando no se les contesta lo que ellos quieren o no se hace lo que ellos quieren, se dedican es a descalificar o a denunciar", añade. Es más, según el regidor, en Podemos "no asumen que en este Ayuntamiento, a día de hoy, como les dije recientemente en un Pleno, yo soy el Alcalde porque lo han decidido los vecinos, no porque yo haya dado un golpe de Estado".

"Tienen que asumir que los ciudadanos votan libremente a quienes consideran que son las mejores opciones y que hay que respetar esa decisión, algo que Podemos nunca ha hecho", subraya García, quien asegura que los morados "tienen un problema, ya no solamente con el Alcalde, sino conmigo personalmente, y no soy tan importante como para que pierdan su tiempo intentando acabar con mi persona".

El alcalde considera que Podemos "continúa haciendo un mal uso de los organismos que tenemos en este país para funcionar con normalidad, cuando la labor de la oposición debería ser aprovechar la magnífica oportunidad que les dan los vecinos de aportar algo constructivo para su territorio". "La actitud que en este Ayuntamiento están teniendo tanto Podemos como el PP de criticarlo todo, de denunciarlo todo, de oponerse a todo, es un mal ejemplo de lo que debe ser la política", apuntó. "Aunque seas un concejal de la oposición, es un honor, es un privilegio poder ser concejal de tu pueblo y si no vas a aportar nada más que odio, críticas, descalificaciones y denuncias es desaprovechar una oportunidad que te da la vida de ser útil a tu sociedad", subrayó.

"La actitud de Podemos me recuerda mucho al régimen de Nicolás Maduro, donde alguien gana las elecciones, supuestamente democráticamente, y se tiene que marchar del país para que no lo metan en la cárcel. Si por ellos fuese, yo estaría en la cárcel", concluyó el alcalde.