Judith Naves, pionera en conservas de platos de razas autóctonas, inaugura instalaciones en Siero

Los orígenes de la empresa agroalimentaria Astursabor se remontan a 1965, cuando los abuelos de Judith Naves, Delfina y Julio, abrieron un restaurante en Oviedo, conocido por su cocina casera tradicional asturiana. Con una gran experiencia en el sector de la hostelería, y siempre respetando la tradición familiar, en 2022 la joven empresaria decidió adquirir una nave donde radicar su pujante marca de productos regionales cocinados. Este miércoles inauguraba sus nuevas instalaciones en el Polígono de Las Meanas, en El Berrón (Siero), con gran respaldo de autoridades locales y autonómicas.

La joven Judith Naves, de 32 años, de edad lleva más de cinco inmersa en la evolución del negocio familiar. "Seguido al restaurante de mis abuelos y a la empresa de catering que abrieron mis padres, se me ocurrió completar la cadena con la venta de conservas de razas autóctonas", explica. El camino no ha sido fácil, pero Naves ha conseguido hacer su sueño realidad. "Esto para mí es todo un logro. Teniendo en cuenta que en 2015 estaba yo sola, el hecho de tener una plantilla de siete personas ya demuestra que el crecimiento ha sido notable". Un crecimiento que, asegura, "no ha hecho más que empezar". El hecho de centralizar toda su actividad en Siero, "probablemente llevará implícito ampliar también la plantilla", apostilla.

Judith Naves llegó desde la Ciudad Industrial Valle Del Nalón "Valnalón", en Langreo, y escogió Siero porque "nos surgió una gran oportunidad, pero también porque es un concejo con la situación geográfica más privilegiada de la región". Tal y como indica, "estar en el centro de Asturias hace que en muy poco tiempo puedas llegar a cualquier punto de la geografía del Principado en poco tiempo y eso para nosotros es muy importante".

El consejero Marcelino Marcos, entre los asistentes, quiso poner en valor la trayectoria de la joven emprendedora y el impulso que le ha dado al sector. "En la legislatura pasada celebramos un encuentro de presidentes de parlamentos europeos y, en aquel momento, AsturSabor realizó el servicio y todos se fueron encantados por la calidad y por lo que significaba el hecho de que todo fuera a base de razas autóctonas y de una cocina casera y tradicional", recordó Marcos.

Potro Asturcón, Oveja Xalda, Ternera Asturiana de la Montaña IGP, cerdo Asturcelta, sidra con denominación de origen o vino de Cangas, son tan solo algunos de los productos asturianos con los que trabaja la empresa agroalimentaria. "Toda la cocina elaborada de manera artesanal y tradicional, ya que son las recetas de mi abuela, que cocinó desde 1965", apunta Judith Naves.

El alcalde de Siero, Ángel García, quiso destacar también que desde el equipo de gobierno están encantados de que haya gente joven emprendiendo con ganas e ilusión. "Siempre es una suerte que alguien nos escoja para invertir y para llevar a cabo su proyecto empresarial", dijo. "Los pequeños empresarios y los autónomos son los que nos hacen ser lo que somos, no solo somos el municipio de Amazon", comentó.

Judith Naves ya ha cumplido su gran sueño y asegura que su reto ahora se centra en "seguir creciendo, manteniendo la ilusión, y poder disfrutarlo con salud".

En el acto estuvieron presentes el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, la directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural, Begoña López, el alcalde de Siero, Ángel García, los concejales Jesús Abad y Patricia Antuña, la diputada Beatriz Polledo y Juan Luis Berros (Partido Popular) o la parlamentaria Carolina López (Vox Asturias), entre otros.