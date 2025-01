"Si el Real Oviedo hubiera elegido Siero como primera opción, la ciudad deportiva ya sería una realidad", dice el Alcalde

El alcalde de Siero, Ángel García, ha recordado este miércoles la reunión que tuvo hace tres años con el presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista del Real Oviedo, Jesús Martínez. "Por aquel entonces, estuvimos viendo la propuesta que hacíamos desde el concejo para ubicar aquí la nueva ciudad deportiva ovetense". Sin embargo, "optaron por ir a Latores, un proyecto que no salió adelante". El regidor asegura que "si hubieran elegido Siero como primera opción, la ciudad deportiva del Real Oviedo ya sería una realidad, porque somos un concejo de primera".

García tuvo claro desde el primer momento que el concejo era un candidato perfecto para albergar las instalaciones. La propuesta pasaba por la construcción, en Lugones, de cuatro campos de fútbol conectados por una espectacular vía que incluía una pasarela de madera sobre el río Nora, edificios de servicios y más de 2.000 metros cuadrados de aparcamiento.

El alcalde asegura que "hace poco más de un año, volvimos a retomar nuestra iniciativa con la directiva y el presidente del Real Oviedo para tratar la posibilidad de ubicarse en el mismo sitio, en Lugones". Sin embargo, "tampoco pudo ser y se decidieron por La Manjoya". Ubicación que se desestimaba estos días porque el terreno está contaminado.

"Nosotros, como siempre hemos hecho, pues estamos encantados, o estaríamos encantados de que el Real Oviedo escoja a Siero para su proyecto. Siempre tendrá las puertas abiertas", apunta el alcalde. "Cualquier proyecto de esa envergadura es positivo e interesante para nuestro municipio y contará con el máximo apoyo", aunque, en su opinión, "la última vez, yo creo que se nos utilizó para presionar en Oviedo, para una mejor opción o unas mejores condiciones, claramente".

Ángel García indica que "nosotros ya, evidentemente, hemos pasado página y estamos en otros proyectos muy ilusionantes en el concejo, en los que estamos centrados y no vamos a ir detrás de nadie". "Estamos aquí y si el Oviedo quiere algo, tiene mi teléfono. Que me llame", concluyó. Como seguidor activo que es del equipo ovetense lamenta que "no puede ser que tres años después estemos en la casilla de salida. Los aficionados del Real Oviedo merecemos otra cosa".