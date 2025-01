El Alcalde apoya a Luis Blanco para liderar el PSOE de Siero: "Es leal y dialogante, no está encasillado en la parte más radical del partido"

"Me alegra mucho que una persona como Luis dé este paso hacia adelante, que en su caso es un acto de generosidad y de compromiso". Así hablaba este jueves el alcalde de Siero, Ángel García, de Luis Blanco, que será candidato a la secretaría general del PSOE de Siero. Y añade, además, que tiene la mejor opinión posible de él en todos los sentidos, "como persona, como compañero y que además tiene intenciones muy sanas, no viene con ninguna intencionalidad de buscar otros objetivos que no sea el contribuir a conseguir lo mejor para el concejo". "Es una persona razonable, que no está encasillada en la parte más radical del partido, ni mucho menos", apunta.

Luis Blanco liderará una candidatura a la secretaría general del PSOE de Siero, tal y como se confirmó en la tarde del miércoles, en la que la sede de los socialistas sierenses, en la Pola, acogió una reunión de la ejecutiva local. El alcalde reconoce que "desde que entré en el Ayuntamiento, en el año 2007, siempre ha estado ahí y siempre ha dado la cara". "Es una persona razonable, dialogante y con la que tengo una gran amistad", dice.

En opinión del regidor, las cosas irán mucho mejor para Siero con Blanco. "Si con Cofiño las cosas han ido bien, no ha habido problemas y las cosas han ido razonablemente bien, Luis es de la casa y no está en Oviedo, ni en el Gobierno regional, la Federación Socialista Asturiana (FSA) o la Junta General, y eso es una diferencia importante para mantener esa identidad propia que tenemos en Siero desde el equipo de gobierno".

El plazo para la presentación de candidaturas para optar al liderazgo de la Agrupación estará abierto hasta el próximo 12 de febrero, aunque, de momento, la de Luis Blanco es la primera candidatura que se conoce. "Espero que no haya otra, no creo, pero tampoco sería problema, aunque yo a día de hoy no tengo en la mente a nadie que pueda ser mejor secretario general que Luis Blanco", concluye Ángel García.