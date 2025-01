"PSOE e IU no han hecho efectiva la partida de cooperación internacional", denuncia Podemos Siero

Podemos Siero denuncia que PSOE e IU no han hecho efectiva la partida de cooperación internacional diez meses después de su anuncio. La causa escogida era la ayuda al pueblo palestino a través de UNRWA (la agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo).

La formación morada explica que a la pregunta que el grupo municipal Podemos Siero trasladó por escrito en el Pleno celebrado este jueves sobre de qué manera se concretó la anunciada colaboración con UNRWA para 2024, la respuesta del alcalde fue “de ninguna”.

"Se trataba de una de las modificaciones presupuestarias que se anunció que habían pactado PSOE e IU y consistiría en una partida de emergencia para Gaza, que se sumaría a la partida para Solidaridad y Cooperación Internacional, de la que tampoco ha habido más información", indica Podemos Siero.

El portavoz de Podemos en Siero, Gustavo Forcelledo, señaló que “se utilizan una serie de medidas, a nuestro juicio totalmente insuficientes, para justificar el apoyo a unas políticas de marcado tinte neoliberal y ni siquiera eso se cumple.” "UNRWA, agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina, que ha sido atacada por el ejército israelí de forma virulenta con múltiples bajas entre su personal empleado, desarrolla un papel fundamental en los territorios palestinos que ahora, de confirmarse el alto el fuego, deberán afrontar una reconstrucción casi total de la zona", añadió.

"Estos diez meses de genocidio del pueblo palestino transcurridos desde el anuncio parecen no haber sido suficientes para que este equipo de gobierno y sus socios ejecuten una partida que, supuestamente, ya tenía el destino decidido”, dijo, por su parte la concejala de la formación, Silvia Tárano, quien añade que “utilizan este tipo de anuncios para vender que están cumpliendo cuando la realidad es que cerramos otro año con cooperación cero y sin que se haya avanzado en la creación de un Plan Director de Cooperación y Solidaridad Internacional que también anunciaron hace meses".

"Por este tipo de incumplimientos, mi grupo municipal tiene claro que no se puede apoyar según qué presupuestos, que incluso Vox da por buenos, ni pactar con quien no cumple”, aseveró. "Podemos Siero reclamará a las formaciones firmantes no solo que se ejecute ese acuerdo, sino también que se recupere todo lo referente a cooperación internacional que el PSOE eliminó en Siero en los últimos años", concluyó.