Éxito del Ciudad de Lugones: varios atletas del club consiguen billete directo para los campeonatos de España

Varios atletas del club de atletismo Ciudad de Lugones corrieron este pasado fin de semana en diversos puntos de España. Madrid, Ourense y Santander fueron los lugares donde varios integrantes del equipo sierense conseguían hacerse con las marcas mínimas que se requieren para acudir a los campeonatos de España de las distintas categorías. Además, entre ellos, algunos conseguían también entrar en la repesca. Es este caso, deben mantenerse a la espera a expensas de cuántos atletas a nivel nacional se clasifican directamente para ocupar las vacantes en las distintas pruebas.

La atleta Silvia Plata conseguía la mínima para el campeonato de España en la categoría sub 20 en 400 metros lisos con una marca de 57.05, lo que también la sitúa en la repesca para el campeonato de España de categoría absoluta. Con 8.39, Gorka Suárez se alzaba con la mínima para el campeonato de España, categoría sub 18, en 60 metros vallas, mientras que Greta García, Nora Díaz y Erika Gómez, conseguían entrar en la repesca de la categoría sub 18 en 60 metros lisos, con unas marcas de 8.06, 8.07 y 8.21, respectivamente. Por su parte, Andrea García accedía, con una marca de 9.24, en la repesca para el campeonato de España sub 20 en 60 metros vallas.

Desde el club indican que "además de los atletas mencionados, algunos más, dentro de su preparación para los campeonatos de España, conseguían mejorar las marcas que la federación española de atletismo exige, por lo que el nivel sigue estando muy alto, con unos excelentes resultados".