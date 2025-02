Desde desarrolladores y especialistas en "cloud" hasta expertos en inteligencia artificial y ciberseguridad. Estos serán los empleos del futuro más demandados "para los que tenemos que comenzar a preparar a los niños", indica Gerardo Fernández. El autor de "Educar para las profesiones del futuro" presentó el libro en el colegio público Hermanos Arregui de Pola de Siero ante más de medio centenar de miembros de la comunidad educativa, entre los que se encontraban profesores y familias.

Fernández, que durante su trayectoria profesional ha ejercido profesionalmente como maestro, orientador escolar, profesor de la UNED en Asturias e inspector de Educación, aborda en su libro "cómo preparar a los pequeños que ahora empiezan su escolaridad para trabajos que desarrollarán en un futuro y que aún no existen". Partiendo de algunas informaciones ofrecidas por diferentes portales de Internet o el Foro Económico Mundial de Davos, el ex docente asegura que "podríamos decir que el 65 por ciento de los empleos que van a tener que desarrollar de aquí a veintitantos años, no existen todavía. Con lo cual, ¿qué exige? Pues que tienen que ser niños con un pensamiento flexible, con una capacidad de adaptación a esos cambios muy importantes, y es precisamente esa resiliencia la que hay que desarrollar y trabajar con ellos".

En "Educar para las profesiones del futuro" Gerardo Fernández ofrece las herramientas, tanto a profesores como a familias, para desarrollar todas esas habilidades que están directamente relacionadas con la tecnología, la digitalización y la sostenibilidad. La respuesta está en "adquirir y desarrollar una serie de habilidades blandas, las llamadas 'soft skills' entre las que se encuentran la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, la creatividad o las habilidades de comunicación", explica.

Sin embargo, "aunque la tecnología está muy bien, insisto en la importancia de no olvidar las humanidades, porque si algo nos distingue de las máquinas precisamente es todo el tema de las emociones, que de momento las máquinas son incapaces. Y lo que recomiendan los expertos es que hay que trabajar precisamente esas cualidades humanas". Factores como la inteligencia emocional, la empatía, la asertividad o la resiliencia son "esenciales y útiles para desarrollar un pensamiento flexible que les permita saber adaptarse, y afrontar los grandes cambios que se avecinan en el mundo laboral en las próximas décadas".

Mucho han cambiado las cosas desde que Gerardo Fernández ejerció la docencia. En este sentido, el profesor asegura que todavía hay cosas que convendría seguir mejorando, sobre todo, a nivel metodológico. "Yo creo que, a veces, quizá, se sigue todavía una metodología un poco anclada en el pasado", apunta. Considera necesario que "la enseñanza se adapte a estos tiempos y la tecnología no se puede denostar. Vino para quedarse y hay que aprender a adaptarse, a usar esa tecnología de una forma razonada y razonable, de manera que no sea la tecnología quien nos maneja a nosotros, sino nosotros los que manejemos esa tecnología".

En este sentido, "a los alumnos hay que enseñarles y educarles por ese camino y todo el tema del control parental con todo lo relativo a pantallas y móviles, que es un tema de debate actualmente, realmente exige una regulación por parte de los gobiernos y de los estados, pero muy seria, para evitar el daño que se está haciendo a estas generaciones debido al mal uso de la tecnología", concluye Gerardo Fernández.