Ovidio Zapico, sobre la implantación de Costco en Siero: "Habrá que ver los estudios económicos"

La llegada a Siero de Costco, el gigante americano de los hipermercados , sigue pendiente de que se solicite su tramitación como proyecto de interés estratégico acogiéndose a la nueva ley regional, para poder bordear así la norma que impide en la actualidad su implantación en Bobes. Un paso que aún no se ha dado, si bien ya podría estar ultimándose: el alcalde de Siero, Ángel García "Cepi" recibió este martes la visita en su despacho de altos directivos de la compañía, como ha podido confirmar este periódico, con el objetivo de analizar el proyecto.

No se encontraron por minutos con el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo y Vivienda, Ovidio Zapico, de IU, también de visita en el Consistorio para otras cuestiones. De su consejería depende la modificación de las normas de comercio para permitir que Costco desembarque en el área industrial de Bobes: las directrices autonómicas marcan un máximo de metros cuadados y a ello se suma que el terreno en el que se quiere instalar la empresa americana no es comercial. De ahí que la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional se haya convertido en la solución casi perfecta para facilitar la maniobra, que depende ahora de que se impulse desde Costco. Una vez que se de este paso, el consejero de Urbanismo aún no tiene claro que cuente con su apoyo. "La posición que vaya a adoptar la Consejería en el seno del Consejo de Gobierno va a venir determinada por lo que nos digan los estudios socioeconómicos que hay que hacer a raíz de la declaración de cualquier proyecto en este sentido. Sirva para Cosco, sirva para la mina de Salave, por ejemplo. Tenemos que esperar por ellos porque serán los que evalúen qué impacto social, económico y medioambiental puedan tener esas actividades. Ese será el momento de manifestar una posición al respecto", zanjó Zapico, sin querer dar más explicaciones. "Sería un irresponsable si ahora mismo diese una postura ya definida sin conocer esos estudios a los que aludo", remató.

La implantación de Costco supondría una inversión de 40 millones de euros, la creación de unos 200 puestos de trabajo y levantar un centro de más de 2.500 metros cuadrados en el corazón de Asturias, y el equipo de gobierno de Siero no se cansa de defender en público y en privado que se trata de una oportunidad que no se puede dejar pasar.

Con el Gobierno del Principado "estamos en una muy buena relación y en el tema de Cosco, pues no tenemos ninguna duda...". "Es un proyecto estratégico para Siero y para Asturias. Y no tengo ninguna duda de que el Gobierno regional apostará por crear nuevos puestos de trabajo en Siero y en toda Asturias", destacaba hace poco el regidor tras coincidir con el presidente del Principado, Adrián Barbón, en Valdesoto el pasado enero.

La intención del gobierno local es la de poder dejar encauzada esta enorme inversión a lo largo del mandato, aunque la tramitación aún se prevea larga. Y no solo serviría para Costco: "Cepi" ha dejado entrever en varias ocasiones la existencia de más proyectos de estas características interesados en desplegar su negocio en el concejo, con la aspiración de crear el máximo empleo y el máximo crecimiento para Siero.