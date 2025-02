"La Policía Local de Siero es la risión de toda Asturias gracias al alcalde", afirma el portavoz municipal del PP

El portavoz del Partido Popular en Siero, Juan Luis Berros, ha acusado este viernes al alcalde, Ángel García, de ser "el origen del mal estado de los servicios municipales en el concejo". Lo hace tras anunciar, el pasado miércoles, su intención de solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario, ya que, a su entender, "se están despreciando este tipo de servicios, que son esenciales para la ciudadanía". Añade, además, que "sube la población, suben las empresas, se incrementa, y además exponencialmente, el presupuesto municipal, pero la dotación para servicios se congela si no desciende".

Berros destaca principalmente los problemas existentes con la Policía Local de Siero, que considera que se ha convertido en "la risión de toda Asturias gracias al alcalde". En este sentido, explica que "es un servicio que está enquistado por un tema de enfrentamiento, desde hace muchos años, entre el alcalde personalmente y el resto o gran parte de los policías locales".

Mientras que "el regidor manifiesta que la policía local no está descabezada", los populares entienden que "no tiene una guía adecuada porque el señor alcalde no tiene ningún tipo de formación, ni experiencia, ni práctica en dirigir la Policía Local". Y añade, "¿cómo va a funcionar bien un servicio que desde su más alto mandatario no tiene ni experiencia, ni formación, ni tiene la capacidad para dirigir un servicio de Policía Local?".

Según Juan Luis Berros, dejando a un lado el enfrentamiento que pueda haber entre Ángel García y la plantilla del cuerpo, el problema parte de que "existe un déficit de agentes de la Policía Local". En este sentido, apunta que "la Federación Española de Municipios y Provincias y en base a unas directivas, incluso comunitarias, determina unos mínimos de agente por cada mil personas, son entre 1,4 y 1,8 agentes por cada mil personas". Esto se traduciría en que "Siero tendría que tener más de 80 y no llegamos ni a la mitad". Por otro lado, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento "determina para la Policía Local 48 plazas, que no se están cubriendo".

Pero la falta de personal "no afecta solo a la policía", apunta el popular. "Estamos hablando también de un servicio de abastecimiento de aguas y de alumbrado". Juan Luis Berros detalla que "hay una dotación de 21 personas en estos servicios que tampoco se están cubriendo". De ahí "los problemas que han existido últimamente en Muñó, Pañeda, Muncó o La Collada, sobre el tema de aguas y los constantes problemas del cambio de luminarias y postes de luz, que no se limitan a algo anecdótico". "Con apenas cuatro personas que actualmente están en el servicio de aguas, cuando hay cortes o averías de fin de semana, las urgencias no pueden ser atendidas", dice.

"El alcalde es el primero que, no cubriendo las plazas que existen o no aumentándolas en función de la población, reduce los puestos de trabajo para crear artificialmente el problema y luego anunciarse como el salvador ofreciendo una solución a algo que se podría haber evitado", sentencia.

El gobierno municipal va a una deriva de privatización del Patronato Deportivo, en detrimento de los casi 10.000 usuarios que tiene la entidad

Berros insiste de nuevo en el problema de estacionamiento de vehículos, sobre todo, en Pola de Siero y El Berrón. "Tienen una grave complicación que, además, se ve acrecentado, sin solución alguna a corto plazo por parte del equipo de Gobierno". Según la ley de bases de Régimen Local, "en los artículos 25 y 26 se determina como competencia propia el procurar estacionamiento de vehículos". Sin embargo, "se han eliminado, con las nuevas obras de la Pola, un buen número de plazas de aparcamiento en la zona ORA y ello conlleva que, si no se dota de una alternativa de otros aparcamientos, la cuestión se agrave en detrimento, no solamente de los vecinos, sino del tan denostado y perjudicado comercio local, profesionales, entidades bancarias, e incluso para la cultura y para el deporte".

Temas estos últimos que también están "sufriendo" a causa de "los intereses del alcalde". Por un lado, advierte de que, desde hace varios años, "se congelan los presupuestos del Patronato Deportivo Municipal (PDM)" y, por otro, asegura que "el equipo de Gobierno continúa rechazando un incremento de las subvenciones a las entidades culturales del concejo". El portavoz popular cree que "el gobierno municipal va a una deriva de privatización del PDM paulatina, que nos tememos llegará más pronto que tarde, en detrimento de los casi 10.000 usuarios que tiene la entidad".

Hay buenas subvenciones en el concejo, pero no hay igualdad de trato a las asociaciones

En cuanto a las ayudas a las asociaciones culturales, "proponemos un estudio sistemático de la ordenanza general de subvenciones porque aquí en Siero, sí hay buenas subvenciones, pero solo para aquellas personas o entidades cercanas a los intereses políticos del alcalde y, sin embargo, para el resto, para la generalidad de asociaciones, de entidades, no existe tal igualdad de trato, hay una discriminación". Es por eso, que proponen, además, "que haya una generalización para las asociaciones del concejo de una bonificación general una o dos veces al año para que las instalaciones municipales, sea el Auditorio de Pola, sea el Centro Integral Polivalente de Lugones, puedan estar exentas de pagar las tasas que corresponde".

El portavos popular hizo algunas otras propuestas, como adecuar bajos comerciales para convertirlos en vivienda, al igual que están haciendo el Ayuntamiento de Oviedo y otros municipios en España, es otra de sus sugerencias. Para ello y para solucionar este problema, para el que, asegura, "el Ayuntamiento tiene competencia", sería necesario "retomar la actualización y la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Berros recuerda que "desde el año 2017, que hubo una aprobación inicial del plan, no se ha vuelto a mirar más y no se prevé hacerlo porque en los presupuestos generales de este año solamente hay una pequeña cantidad para continuar con los estudios".

Este es el tercer pleno extraordinario que el PP solicita desde que comenzara el último mandato. El primero de ellos concernía a las instalaciones municipales y el segundo a los parques de baterías. "No queremos tratar de forma general el asunto de los servicios municipales porque sería necesario realizar un estudio que llevaría meses", aclara Juan Luis Berros. Sin embargo, "todos los mencionados, son los que hemos testado y creemos que merece la pena tratar para intentar dar propuestas, criticar la situación e informar a la ciudadanía de cuál es la situación".

La solicitud fue presentada por el Partido Popular el pasado 5 de febrero. El alcalde, Ángel García, dispone de un plazo de 15 días, y, en caso de no convocarlo, "tendría que hacerlo el secretario municipal en un plazo máximo de 10 días", concluye Juan Luis Berros.