Jenaro Soto: "La situación de la Sociedad de Festejos tiene que resolverse en el Juzgado; nos han mentido a todos"

Jenaro Soto, el expresidente de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, asegura que luchará "contra viento y marea para que la entidad no desaparezca". Sin embargo, cree que "la situación en la que ahora mismo se encuentra el colectivo solo se resolverá en el Juzgado". Según su opinión, "la junta directiva debería presentar un libro de actas con su dimisión irrevocable y que sea un juez el que decida si se puede hacer la liquidación o quién debería asumir la presidencia".

Tras la dimisión de la directiva, la entidad, que organiza Comadres, Güevos Pintos y El Carmín, continúa sin relevo. Para Soto, "la gente no quiere comprometerse porque no se está diciendo la verdad sobre cómo está la sociedad ahora mismo". Y es que el que fuera presidente de la entidad durante más de dos décadas afirma que "este grupo de personas, con su frescura y sus nuevas tecnologías, lo único que han hecho ha sido mentirnos a todos, perjudicando a los polesos, a los romeros que nos vienen a visitar y a la propia Sociedad de Festejos".

En este sentido, Soto lanza una pregunta. "¿El Ayuntamiento de Siero cedió por escrito el derecho a la Sociedad de Festejos de cobrar suelo público para su beneficio?". Y es que, durante las fiestas, feriantes y hosteleros tuvieron que pagar un canon a la entidad por la ocupación de superficie. "Una cosa es que haya una colaboración por su parte, y otra que se les exija". Está convencido, además, de que "el Ayuntamiento lo hubiera cedido de manera gratuita sin ningún problema, pero mucho me temo que ni siquiera lo habían solicitado".

Y es que, según el expresidente, "ni Jenaro ni la sociedad polesa somos el problema". "Esto ha sido un duelo a muerte entre la junta directiva y el Ayuntamiento, sin que les importe fastidiar a los ciudadanos". En su opinión, "no tenían ningún derecho a vetar al Consistorio para que colaborara en las fiestas como una parte activa importante".

Otro de los temas en los que Jenaro Soto cree que la directiva ha mentido es en el número de socios. "La última vez dijeron que había 1.500, y esos datos no son verdad". Asegura que "he hablado con muchísima gente que se dio de baja en el mismo momento en el que esta gente asumió la dirección de la entidad y calculo que, ahora mismo, habrá como mucho 600 socios, si los hay".

Admite que "físicamente, yo no estoy en condiciones de asumir la dirección de la sociedad y hay que pensar en el mañana, no en el hoy". Con todo, confía en que "gente con savia nueva, que no mienta y que quiera hacer las cosas bien y darle participación al Ayuntamiento" se haga cargo. Aunque, "tal y como está la situación, es normal que nadie quiera asumir el compromiso", concluye.