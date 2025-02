El mejor MIR de Asturias vive en Siero: "El HUCA tiene excelentes planes de formación y de investigación"

"Cuando comencé la carrera de Medicina, ya sabía que el último año iba a requerir muchos sacrificios". Aun así, el esfuerzo y la dedicación consiguieron que Raúl Martín, un joven de 24 años de El Carbayu, en Lugones (Siero), consiguiera quedar en el puesto 37 a nivel nacional y el primero de Asturias entre los más de 13.000 estudiantes que se presentaron al examen MIR, celebrado el pasado 25 de enero.

Preparó el examen en la Academia MIR Asturias. "Adquirí buena base de conocimientos gracias a la carrera, que estudié aquí en Oviedo, por lo que desde el principio de la preparación iba obteniendo muy buenos resultados en los simulacros". A pesar de todo, hay que echarle horas y tener constancia. "No sabría decir cuánto tiempo he empleado en estudiar", indica, "aunque de lunes a sábado era trabajo diario desde que me levantaba hasta que me acostaba". Sin embargo, la obsesión tampoco es buena y la mente necesita descansar, así que Martín descansaba "los domingos, por semana dedicaba algún tiempo a hacer actividad física y los jueves quedaba con los compañeros de la facultad".

Con todo, asegura que "salí del examen con una sensación muy mala". "Yo llegaba con una preparación muy buena, y aunque todo el mundo tiene días más o menos malos, el día del examen para mí fue de los peores". Más de cuatro horas de pruebas y 157 preguntas en las que el baremo de calificación era sobre 200 puntos. "La media de este año está en 70, mientras que el año pasado fue de 109. Fue mucho más difícil de lo que había sido otros años", reconoce.

El joven todavía tiene hasta el próximo mes de abril para decidir qué especialidad quiere hacer y el destino. "Por suerte, el puesto que he conseguido me permite un amplio abanico de posibilidades". A pesar de eso, no tiene nada decidido. En cuanto a la especialidad le gustaría hacer cardiología. "Es lo que me planteo de primeras, aunque también me gusta mucho otorrinolaringología, porque hice el Trabajo Fin de Grado con el equipo del HUCA y es de los más potentes de España". Además, añade, "entienden la medicina de otra manera, que me gustó mucho".

Reconoce que aunque la de médico de familia "es una de las especialidades que me gusta mucho su concepto, ni siquiera me lo planteo". Raúl Martín asegura que, actualmente, "es una por las que menos estudiantes se decantan". En su opinión, "se ha perdido totalmente aquel vínculo que había antes entre médico y paciente, porque solo tienen siete minutos para atender a cada persona". Además, "tienes que rellenar tanto papeleo que, al final, casi se ha convertido más en un trabajo de oficina".

El destino tampoco está claro. Reconoce que Madrid tiene "los hospitales más punteros". Sin embargo, "no me apetece mucho meterme en una gran ciudad". Santander es otra de sus opciones, aunque quedarse en Asturias también es una opción que no descarta. "Aquí tengo a mi familia, a mis amigos y me gusta mucho la tierra", reconoce. Además, apunta que "el HUCA es uno de los mejores hospitales, aunque a veces la gente no se dé cuenta, y tienen unos excelentes planes de formación y de investigación".

Su decisión tendrá que esperar a que "hable con gente que conozco, que me cuenten un poco sus opiniones y, después, ya veremos". Por otro lado, "mi novia también ha hecho el MIR conmigo y nos gustaría poder elegir el mismo destino para estar juntos".

Hasta entonces, Raúl Martín parte este mismo martes, con sus compañeros de facultad, a Tailandia, donde estarán dos semanas de vacaciones despejando cuerpo y mente después del esfuerzo del último año. Pero antes, el joven fue recibido por el alcalde de Siero, Ángel García, en el Ayuntamiento para darle su enhorabuena. "Normalmente, desde las Administraciones públicas se reconocen y celebran ampliamente los logros deportivos, dedicando tiempo y esfuerzo a su promoción. Sin embargo, también es fundamental premiar el esfuerzo y la dedicación de quienes trabajan duro y estudian", indicó García. "Para nosotros es un orgullo tener un vecino como Raúl", concluyó el regidor.