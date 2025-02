El gobierno sierense considera "adecuada" la nueva ubicación de los parque de baterías en Argüelles

"En su día, me comprometí con los vecinos a que los parques de baterías no fuesen instalados en el núcleo rural, y desde el Principado se comentó que los sitios indicados para este tipo de instalaciones serían los suelos industriales". Así arrancaba el alcalde de Siero, Ángel García, su valoración sobre la nueva ubicación de los tres parques de baterías que compartirán espacio en Argüelles y que considera "razonable y viable". Los tres parques de baterías programados para la zona, impulsados por las empresas Galbano Power e Indus Power, compartirán ubicación en una parcela industrial en la localidad sierense.

García ha señalado que "buscamos un suelo industrial que se adaptase a las necesidades técnicas del proyecto y con ello conseguimos sacarlo de donde en aquel momento generaban malestar entre los vecinos que era dentro del núcleo, y la parcela actual sí nos parece el sitio apropiado para este tipo de instalaciones".

El alcalde explica que "si queremos una transición energética, si estamos comprometidos con la lucha contra el cambio climático, si anulamos los combustibles fósiles, si tampoco queremos en España la energía nuclear si tenemos en España sol y viento suficiente y lo que nos queda para poder regular el sistema entre la producción y el consumo para poder ajustar la oferta y la demanda la solución son los almacenamientos de energía, que tienen subvención de la Unión Europea y del Estado Español, nos parece, tanto desde el punto de vista ideológico como de futuro un claro compromiso con el planeta y con las nuevas generaciones".

Añadió, además, que "nos parece que son instalaciones muy necesarias, muy necesarias, muy positivas". Sin embargo, "ponemos mil impedimentos que no están basados en el conocimiento técnico, que es el que debe de regir en estos casos". García quiso ejemplificar el uso de las baterías con "los vehículos, los teléfonos móviles o los acumuladores de energía" y asegura que "no hay ningún estudio técnico que diga que tiene peligro de explotar ni de quemar y en otros países de Europa y del mundo en los que hay este tipo de instalaciones no existen estos problemas de las distancias".

En este sentido, alega que "en Asturias el mantener la distancia que algunos solicitan es imposible para encontrar una ubicación porque es una población muy dispersa, en la que hay casas en todas las esquinas y mantener las distancias que algunos pretenden haría inviable estos proyectos que son muy necesarios".

"Nosotros no somos los que legislamos ni regulamos este tipo de instalaciones, simplemente, desde el Ayuntamiento, tramitamos conforme a la ley estatal o autonómica que haya y nos adaptamos a lo que se nos diga". Personalmente, asegura que "creo que los suelos industriales es el sitio adecuado, coincido plenamente con la posición del gobierno del Principado, y no creo que sea necesaria una distancia mínima como las solicitadas". Afirma que "el debate no está en el Ayuntamiento".

Con todo, insiste en que entiende "que haya gente que no lo quiera cerca y lo respeto, pero hay que velar por el interés general. Si queremos hacer las cosas pensando en que nadie se oponga, lo más fácil es que no hagamos nada, y cuando haya dudas o cuando haya malestar lo que tenemos que intentar es que prevalezca el interés general. En eso consiste gobernar". "Si tuviese que pensar en una medida que haya adoptado como alcalde que no haya tenido rechazo de nadie no se me ocurre ninguna", concluyó.