"Siero va en moto GP y la Universidad de Oviedo en una bici escacharrada", dice el alcalde sobre el retraso del centro de Lugones

Que la Universidad de Oviedo no lleva en plazo la puesta en marcha del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial (CEISIA), que en teoría va a ubicarse en la antigua Casa Municipal de Cultura de Lugones, no es ninguna novedad. Pero preguntado por los retrasos que sufre la iniciativa mientras el Ayuntamiento de Siero sigue dando pasos por su cuenta para implantar la Inteligencia Artificial en procesos municipales, el alcalde, Ángel García, ha ido un poco más allá este martes al referirse a la institución académica.

"Nosotros no vamos a parar ni esperar por la Universidad. Si viene, bien, y si no viene, pues ya veremos qué hacer. Pero nosotros no vamos a parar ni ir a un ritmo que no nos gusta. Queremos ir a uno más rápido. Digamos que nosotros vamos en moto GP y la Universidad está yendo un poco en una bicicleta escacharrada", dijo el alcalde.

El asistente virtual, 'Chatbot', que puso en marcha el Ayuntamiento en febrero del año pasado recibió 5.200 consultas en su primer año de funcionamiento. Así lo han anunciado este martes el alcalde de Siero, Ángel García, y la técnica de Promoción Económica, Marta Piquero. Altas y bajas del padrón, gestiones relacionadas con el agua, pago de tributos o ayudas de servicios sociales, son algunas de las 25 consultas más habituales que realizan a diario los ciudadanos de Siero a la administración municipal y que pueden ser respondidas por el asistente a partir de un programa desarrollado por la empresa Inetum.

En este sentido, Piquero destaca que "a lo largo de los dos primeros meses, y como consecuencia de la apertura de Amazon en el Polígono de Bobes, observamos que los ciudadanos realizaban un número muy alto de consultas, sobre todo, en relación a los puestos de trabajo disponibles en la plataforma logística. Así que incorporamos esta nueva interacción a las iniciales". Así, el pago de multas y tributos (27,55%), preguntas relacionadas con el Patronato Deportivo Municipal (21,26%), las gestiones de cita previa (8,56%), las consultas de teléfonos de interés (15,43%), el alta en el Padrón Municipal (12,27%) y otras gestiones a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (6,17%) acaparan el grueso de las consultas realizadas por los ciudadanos. El asistente también ha dado respuestas relacionadas con matriculaciones en escuelas infantiles, ayudas para libros o licencias de obras, entre otras.

Para el desarrollo de este proyecto tienen en cuenta principalmente las demandas en los distintos canales por los que la ciudadanía accede a la información del Ayuntamiento de Siero, la oficina de atención ciudadana, la web municipal, la sede electrónica, entre otros. Además, también participan todos los servicios municipales que generan información relevante para la ciudadanía, como Servicios Sociales, Urbanismo, Rentas o Estadística.

El asistente está disponible en tres redes: WhatsApp, Telegram y en la propia página web municipal. En este sentido, la técnica detalló que "el canal más usado es la página del Consistorio (58,44%), seguido de WhatsApp (39,66%) y un uso residual en Telegram (1,89%)". Este último fue instalado por recomendación de la Agencia Española de Protección de Datos "que nos aconsejó tener más de una red social".

El volumen de peticiones a través de este sistema de Inteligencia Artificial "demostró la reducción de la carga de la centralita municipal dedicándose a consultas un poco más complejas y sobre todo a gente mayor que no tiene acceso a este tipo de software para tratar con la administración".

Ángel García resaltó que "el objetivo de este sistema, que da servicio de atención continuada, 24 horas los 7 días de la semana, es mejorar los servicios públicos digitales y la información que se ofrece a la ciudadanía", además de "permitir que el usuario pueda comunicarse e interactuar con la administración de forma rápida, sencilla y eficaz".

En esta línea, el regidor avanzó que "vamos a presentar un proyecto, que ya tenemos elaborado, en la próxima convocatoria de los fondos FEDER, para llegar a más intenciones de respuesta y uso también de la Inteligencia Artificial generativa para conversaciones más complejas que los ciudadanos puedan demandar". La iniciativa supone una inversión de 300.000 euros "lo que queremos conseguir con esto es que el ciudadano pueda relacionarse a través de un teléfono móvil, una tablet o un ordenador, con el Ayuntamiento para hacerle cualquier tipo de consulta". El propio entrenamiento mejorará la herramienta y ampliará las respuestas. "Queremos que se pueda utilizar con cualquier sistema y lenguaje, eso mejorará nuestra eficiencia", aseguró.

Actualmente, la parte que se está desarrollando en esta primera fase es la de implantación y consulta. "Cualquier cuestión que un ciudadano o empresa quiera hacer con el ayuntamiento puede hacerlo a través de estos dispositivos y de una manera inmediata, a cualquier hora del día, cualquier día del año, cualquier asunto relacionado con los trámites que hacemos desde el ayuntamiento y que obtenga una respuesta inmediata", apunta García.

En una siguiente fase, "que sería lo deseable y que seguramente llegará", la intención es que "el ciudadano pueda hacer la petición y el poder hacer desde ahí la tramitación administrativa". Es más "yo estoy convencido de que llegará el día de que pueda darte la licencia en tiempo real. No tengo ningún tipo de duda, no sé cuándo, dependerá de la capacidad que tengamos en las administraciones para abordar este reto y de conseguir esta importante mejora en lo que son los procesos administrativos", dice.

Hoy en día con la tecnología existente en el mercado, "si conseguimos adaptarla a las administraciones, trámites que ahora estamos hablando de meses, incluso de años, podrían hacerse en tiempo real y no hay que inventar ninguna tecnología, es simplemente adaptarla existente a la administración". Y, en paralelo, "lo deseable es conseguir eso y realizar las modificaciones legislativas necesarias para que eso tenga validez jurídica", señaló Ángel García.

En este sentido, el regidor recordó que este tipo de cuestiones era una de las que tendría que abordar el Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial (CEISIA), ubicado en la antigua Casa Municipal de Cultura de Lugones y cuya puesta en marcha depende de la Universidad de Oviedo. Sin embargo, García reconoció que "llevamos tiempo con esta insistencia, con esta idea, con esta ilusión y el convenio que se firmó con la universidad para ese centro iba encaminado en esta dirección". Sin embargo, "no está yendo, al ritmo al que a nosotros nos gustaría ir, que es bastante más rápido". "

En este aspecto se plantean "convocar una licitación pública de carácter competitivo para que una empresa privada nos ayude a implantar esto". Ángel García no tiene ninguna duda de que "este es la vía y donde tenemos que invertir. Como Ayuntamiento de Siero y como alcalde entiendo que este es un camino sin retorno y que hay que abordar sin más retrasos e invertir mucho en ello porque será muy positivo y muy importante para la sociedad".