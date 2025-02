Argüelles se tiñe de rojo contra las baterías: "No las queremos en nuestra parroquia"

Más de un centenar de vecinos de Argüelles se manifestaron este sábado contra la instalación de un parque de baterías en un terreno industrial "rodeado de casas habitadas", porque entienden que no se cumplen las distancias y que se trata de un proyecto "peligroso". Para expresar su rechazo, han colgado trapos rojos de toda las casas de la parroquia antes de salir a la calle pertrechados con pancartas.

"Estamos hartos ya de luchar desde que empezaron con este plan; primero fue en medio de la parroquia y ahora en estos terrenos con más de una veintena de casas a 20 metros de distancia", señala la presidenta de la asociación de vecinos, Loli Prendes. Los residentes en Argüelles tienen miedo a "los riesgos que lleva aparejada una instalación de este tipo, de incendio, explosiones o efectos nocivos para la salud", con "mucha gente mayor viviendo en el entorno".

Y por ello exigen "que nos ayuden, porque esto no puede ser". "Nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento y la Consejería, todo fueron buenas palabras pero no han tenido efecto", porque "el proyecto de baterías en esta finca acaba de salir a información pública y no estamos de acuerdo", lamenta por su parte Pedro Suárez, otro de los vecinos afectados.

A la peligrosidad de estas instalaciones añaden que en la parroquia se han concedido en los últimos tiempos 16 licencias de edificación de nuevas viviendas unifamiliares, y "ahora corremos el riesgo de que nuestras popiedades se devalúen y de que nadie quiera venir a vivir aquí", lamenta. Por ello, están a la espera de presentar nuevas alegaciones al proyecto en esta ubicación, junto a una planta de prefabricados, con la esperanza de que "nos hagan caso".