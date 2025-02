César Díaz, candidato a presidir la Sociedad de Festejos de la Pola: "Necesitamos crecer en socios, Meres o Valdesoto tienen más"

César Díaz es, por ahora, el único candidato a presidir la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, una entidad que corre riesgo de desaparecer, con las fiestas de este año comprometidas por la falta de relevo. Fue concejal de Festejos en el primer mandato del actual alcalde, Ángel García, así como presidente de la entidad en los años setenta . Asegura que cuenta con numerosos apoyos y que aspira a batir del récord de socios de la entidad.

¿Esperan conseguir los apoyos suficientes para que la candidatura salga adelante?

Esperamos que sí. De hecho, somos la única lista que se ha presentado de momento. La presentamos el martes a última hora de la tarde y desde la junta gestora ya nos han confirmado que la recibieron para comprobarla. En cinco días nos darán respuesta. Con los votos de la mayoría simple que asista a la asamblea sería suficiente. Esperamos que no haya problema y que la votación para poner en marcha una nueva directiva se produzca cuanto antes.

¿Quiénes le acompañan?

Por ahora, hemos presentado los cuatro nombres que eran necesarios para formalizar la candidatura: Virginia Vigil, Esteban Díaz, Alberto Díaz y Fran Pola. Pero esto no quiere decir que ellos vayan a estar luego en la directiva. Fue más bien por una cuestión de urgencia, para agilizar la votación y que haya alguien a cargo de Festejos en la Pola cuanto antes. Después, iremos completando la lista con hasta veinte personas, todas ellas socias, y serán otras las personas que trabajen en este proyecto. Tenemos gente dispuesta a ello y se irá configurando una vez que salga adelante la candidatura.

¿Tiene apoyo popular?

Yo creo que sí. Todo el mundo que me conoce me ha dado su apoyo. Me paran por la calle y me han llegado muchos mensajes animándome a presentarme. La gente, al final, lo que quiere es que haya fiestas, que alguien se haga cargo y esto no desaparezca.

Si sale elegido, ¿qué será lo primero que hará?

Lo más urgente ahora mismo es ponernos a organizar los Güevos Pintos. Para abril llegamos con poco tiempo, pero algo se hará, ya que son las fiestas más tradicionales d e la Pola.

¿ Piensa aplicar novedades?

No queremos introducir muchas, porque en realidad son fiestas que funcionan bien por sí mismas, aunque siempre se puede mejorar. Por ejemplo, poner orquestas en Güevos Pintos, que el año pasado no hubo música, y en el Carmín quizás recuperar los conciertos de bandas que había antaño por la mañana. Pero son celebraciones que gozan de mucha tradición y no hace falta meter grandes innovaciones para que el público responda bien. Iremos viendo con el tiempo, y lo que se pueda mejorar, se irá mejorando, según lo que nos vayan pidiendo los vecinos. Estaremos para todo aquello que se pueda cambiar.

¿Respetarán las medidas antibotellón en el prau de la Sobatiella para el Carmín?

Por supuesto, es una medida que funciona muy bien desde que se puso en marcha ya con Jenaro Soto en su última etapa al frente de Festejos y seguiremos con ello. Yo estoy en Protección Civil y siempre me toca trabajar en la fiesta. Desde que se prohibió el botellón se notó mucho el descenso en el número de incidencias. Es algo muy positivo para que esta fiesta pueda seguir siendo lo que es para todos los vecinos.

¿Cómo será la relación con el Ayuntamiento?

Yo creo que será muy positiva. Tengo que decir que Ana Nosti nos está apoyando desde que supo que me quería presentar, nos conocemos de mi etapa como concejal y nos ha garantizado colaboración municipal, igual que el Alcalde. Con él hablé hace unos días y me animó a presentar una candidatura para que Festejos siga adelante y no decaiga, que sería una pena muy grande para la Pola. No va a haber ningún problema en ese sentido, habrá colaboración y apoyo para que todo salga bien.

¿Qué papel están llamados a desempeñar los hosteleros en las fiestas de la Pola?

Esa es una cuestión muy importante. Queremos convocar una reunión con ellos cuanto antes, en cuanto se despeje la directiva. Queremos contar con ellos a la hora de pensar las fiestas y ver hasta dónde están dispuestos a llegar para apoyar y dar más auge a las celebraciones. Son una pieza clave y queremos escucharlos.

¿Harán campaña de socios?

Sí, porque tenemos muy pocos para ser la Pola. Tienen más socios las asociaciones de festejos de parroquias como Meres, Valdesoto o San Pedrín de la Cueva en Sariego, que, en su caso, tiene más socios que habitantes el concejo. Tenemos que crecer y animar a la gente a que apoye el proyecto haciéndose socios, y el objetivo que tengo es el de batir el récord de la sociedad, en los años 70, con unos 1.300 socios. Que tampoco son tantos si tenemos en cuenta que la Pola es la capital del concejo y tiene casi 13.000 vecinos.

¿Se ve dirigiendo las fiestas?

Yo creo que sí, por eso he dado el paso al frente. No podíamos permitir que una localidad como la Pola se quedara sin esa referencia, y para ello estamos dispuestos a trabajar. La pena es que Les Comadres ya se va a celebrar sin nada organizado, pero confiamos en que la gente responda a la fiesta aunque este año no haya otras actividades organizadas. Los polesos no van a dejar de festejar por eso.

