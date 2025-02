El PP ve un "abuso" que el Alcalde "use como si fuera suyo un coche propiedad del Grupo Socialista"

El portavoz del PP de Siero, Juan Luis Berros, denuncia el "uso y abuso" por parte del alcalde, Ángel García, del coche eléctrico "que es propiedad del Grupo municipal Socialista" y que "utiliza como si fuera suyo, para sus desplazamientos desde su domicilio al trabajo en el Ayuntamiento", afirma.

Berros entiende que se está produciendo un fraude que podría incluso "ser constitutivo de un delito de malversación de fondos", toda vez que "el grupo municipal socialista tiene una atribución anual de 70.000 euros" y dado que "el gasto que ese coche hace enchufado al poste municipal no ha sido aclarado ni sabemos si ha sido reintegrado a las arcas municipales".

El portavoz de los populares lamenta que el coche en cuestión, un "Mini", "es usado por el alcalde de forma habitual no sólo para las labores de su cargo, sino para desplazarse desde y hasta su casa". Además se recarga en el punto instalado en la plaza del Ayuntamiento "que es para el uso de los coches de los servicios municipales, y ese coche no lo es", apostilla Juan Luis Berros.

Asimismo el líder de oposición afirma que "se nos ha mentido y entrado en contradicción cada vez que hemos preguntado por ese tema". "El alcalde ha admitido por escrito que sólo en alguna ocasión se ha cargado el coche en ese punto, y cualquiera que viva en la Pola y pase de forma habitual por delante del Ayuntamiento sabe que la carga se hacía casi a diario", sostiene el portavoz. No obstante "desde que preguntamos por el asunto, el coche ha dejado de cargarse en el poste del Ayuntamiento, a finales del año pasado", afirma.

Y no sólo eso, asevera Berros. La denuncia del PSOE se extiende al pago de la factura eléctrica por la carga. "Interesados por este asunto, se nos ha dicho que es muy difícil discriminar a cuánto ha ascendido la carga del vehículo, porque este poste está conectado al contador del alumbrado y no es posible discriminar cuánto se ha pagado por cada concepto", explica el portavoz popular. La estimación ofrecida por el Ayuntamiento en este sentido apunta a un gasto que no llega a los mil euros desde que se instaló el punto de recarga ante la casa consistorial hace un par de años.

Por eso, y dado que "según afirma el equipo de gobierno, el poste puede ser utilizado por particulares con la autorización de alcaldía", la oposición pide saber "si esos mil euros que habría costado cargar el coche del PSOE se han reintegrado a las arcas municipales". De momento "no hemos tenido respuesta", denuncia Juan Luis Berros, quien acusa al alcalde, Ángel García, de "ser el pequeño Ábalos de Siero, que utiliza el Ayuntamiento y sus instalaciones como si fuera su cortijo particular".