Los roedores, los enemigos de la fibra óptica en La Fresneda: "Nos dejan sin conexión"

Pablo Cortés se llevó una desagradable sorpresa este miércoles mientras técnicos de una compañía de fibra óptica estaban realizando la instalación en su domicilio de La Fresneda, en Siero. Al levantar la tapa de la arqueta donde se encuentra la acometida, tanto los técnicos como Cortés observaron que roedores se habían comido los cables. "Estaban totalmente roídos, habían roto toda la cubierta de protección y habían dejado el hilo de la fibra al aire", apuntó.

Lo mismo le ocurrió a su vecino quien al regresar ese mismo día a su domicilio se encontró con que no tenía conexión a la red. "Llamé a mi compañía y me enviaron a un técnico para que me solucionara el problema", explica otro de los residentes. Sin embargo, "de poco va a servir que arreglen el cable si no acabamos con las ratas y ratones que campan a sus anchas de una arqueta a otra comiéndose los cables".

Los técnicos de instalación aseguraron que "no es la primera vez que esto pasa aquí y, probablemente, no será la última". Tanto es así que afirman que "tenemos acudido a domicilios dos veces en una misma semana porque los ratones vuelven a roer los cables en cuestión de horas", indican.

Dado que las acometidas se encuentran en la acera, en una zona de paso público, y no en el interior de una propiedad privada. Los vecinos afectados procedieron a llamar al Ayuntamiento. "Nos tomaron los datos y la dirección y nos aseguraron que ya se había procedido a ponerlo en conocimiento del servicio de Control de Plagas Municipal, que en los próximos días acudirá a desratizar las arquetas", concluyen.