Los clásicos toman Siero: "Son coches con mucha historia y estos encuentros nos ayudan a aprender"

Más de 50 vehículos clásicos se dieron ayer cita en El Berrón. Entre ellos, auténticas joyas sobre ruedas. Desde emblemáticos Seat 127 hasta piezas históricas como un vehículo de la Segunda Guerra Mundial y otro que sirvió en la Guerra de Corea. El evento atrajo a entusiastas de toda Asturias y otros puntos cercanos al Principado, que llenaron el lugar.

"Soy recreador histórico y para mí este coche es una pieza de historia. Lo compré por internet y he ido restaurándolo poco a poco, ya que se trata de un vehículo original. Venir a este tipo de encuentros me permite compartir conocimientos y aprender de otros aficionados sobre todo lo relacionado con el motor, que a mí se me escapa", explicó Samuel González, propietario de un vehículo militar de la Segunda Guerra Mundial y que compartió su experiencia.

Por su parte, Juan Vega, quien viajó desde Getxo con su Jeep M38 de la Guerra de Corea, se mostró encantado por la acogida del evento. "Estos coches tienen mucha historia. El mío sirvió en la Marina estadounidense, fue rescatado de un desguace, trasladado a una base estadounidense en Alemania y posteriormente lo adquirí", explicó el vasco con orgullo.

La muestra hizo las delicias de los asistentes. Y nunca mejor dicho porque la iniciativa combinó exhibición de vehículos clásicos con propuestas gastronómicas a cargo de la empresaria de Astursabor Judith Naves.

"Queríamos dar a conocer las nuevas instalaciones y compartir nuestra pasión por los coches clásicos con otros aficionados. Nos pareció una gran oportunidad para reunir a gente con los mismos intereses y presentar nuestra propuesta", detalló Naves .