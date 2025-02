El Pleno tumba la propuesta del PP de duplicar la plantilla de la Policía y destinar más personal a Aguas y Alumbrado

El incremento de la plantilla de la Policía Local de 38 a 74 miembros, más personal para los servicios de abastecimiento de agua y alumbrado público, descartar la privatización del Patronato Deportivo Municipal o la creación de un libro blanco para gestionar las subvenciones de las diferentes asociaciones del concejo. Estas fueron las propuestas que el Partido Popular (PP) de Siero llevó al Pleno extraordinario que se celebró este lunes a petición suya y que no salieron adelante por los votos en contra del PSOE y de la Plataforma Vecinal de la Fresneda. Vox se posicionó a favor de las propuestas populares y Podemos se abstuvo. Izquierda Unida (IU) no acudió a la sesión.

El PP de Siero había solicitado la convocatoria de un Pleno extraordinario para "abordar cuestiones relacionadas con los servicios públicos", que, a su parecer, "se están despreciando en el concejo y son esenciales para la ciudadanía". Su portavoz, Juan Luis Berros, presentó las propuestas durante más de quince minutos, en los que el alcalde, Ángel García (PSOE), llegó a quitarle la palabra, exigiéndole que "sintetizara". En el toma y daca dialéctico, Berros tildó al regidor de "anarquista" por "el acoso, desprestigio y desprecio que está haciendo a los agentes de la Policía Local", algo que, según indicó, "repercute en la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía".

El dirigente popular instó al Alcalde a "dejar su arrogancia a un lado y ponerse los guantes de trabajo para dar solución a un problema que no ve o, más bien, no quiere ver". Además, le instó a "acabar" con "su delirio y obsesión por reducir personal en los diferentes servicios públicos", sugiriéndole, además, "mejoras en la gestión de las instalaciones deportivas".

Una vez finalizado el Pleno, en el que no llegó a tomar la palabra para defender las tesis del gobierno, Ángel García explicó ante los medios de comunicación que no había contestado al portavoz popular en la sesión porque "a veces, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio". Añadió que "después de lo visto hoy, me veo Alcalde por muchos años, porque el único proyecto político de verdad que hay en Siero es el que yo tengo el honor de liderar".

El Alcalde sierense lamentó que "el Partido Popular tenga un personaje así, que tan pronto defiende lo público como lo privado, que lo mezcla todo y que confunde las cosas de manera sistemática". Además, bromeó con la idea de matricularle "en Barrio Sésamo, para que diferencie conceptos". García reconoció que "claro que hay problemas, pero estamos para solucionarlos", e incidió en que "todos los que hay son heredados, no los he creado yo". También subrayó que "mi gobierno se caracteriza por la gestión, lo más importante para que podamos dar respuesta a los ciudadanos y para que los servicios públicos que damos sean de calidad".