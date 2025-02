Clamor en Granda contra el parque de baterías previsto en la parroquia: "Está a apenas cien metros de nuestras casas"

Decenas de vecinos de Granda (Siero) se manifestaron contra la instalación de un parque de baterías "proyectado a poco más de 100 metros de algunas viviendas de la localidad, una auténtica aberración por la que no vamos a pasar", denuncian. La protesta fue convocada por la Asociación de Vecinos Valeriano León, cuyos portavoces indicaron que "el Principado y el Ayuntamiento están poniendo el carro antes que los bueyes. Estamos hablando de una tecnología muy novedosa, que, como ellos mismos admiten, supone graves riesgos, y no estamos dispuestos a ser sus conejillos de indias". Se referían así a las últimas declaraciones realizadas por Ignacio Ruiz Latierro, director general de Ordenación del Territorio del Principado, en las que, según afirman, "reconoce sin sonrojarse que las baterías son necesarias, pero tienen sus riesgos".

Al acto asistieron, además, la concejal de Podemos, Silvia Tárano, y los representantes de la Plataforma Stop Baterías Asturias, que reclamaron "zonas de amortiguación y una moratoria" como la que ya tienen algunos concejos. Insistieron en que exigen que "se suspendan todas las autorizaciones en todo tipo de suelo hasta que se elabore una normativa con unos requisitos y unos criterios claros, que ahora mismo no existen" y reclamaron "medidas de protección para todas las personas, independientemente de dónde vivan, en suelo rural o junto a un polígono".

Los residentes en la zona anuncian nuevas movilizaciones para frenar estos parques y hacen un llamamiento a la ciudadanía sierense para concentrarse este jueves, a las 7.45 horas, antes del Pleno municipal, frente a la Casa Consistorial de la Pola, con el objetivo de mostrar su "repulsa al oscurantismo respecto a los emplazamientos y procedimientos administrativos de los proyectos de baterías en el concejo" y su "rechazo total a que se instalen junto a nuestras casas".

Según los portavoces de la asociación vecinal, "las empresas vienen a ganar dinero y no soportan ninguna regulación que proteja a la ciudadanía, porque hay muchos euros en juego, sesenta millones en subvenciones, pero van a tenernos enfrente". Añaden, además, que no están dispuestos a rendirse porque "ni el Principado ni el Ayuntamiento pueden dejar el interés público en manos de empresas privadas". Anunciaron que la Coordinadora Ecoloxista d’Asturies impugnará la autorización del parque proyectado en Granda, dado que "atenta contra la salud pública y ambiental. Esto es un experimento, pero en Estados Unidos (EE UU) ya ha habido muertos en incendios a consecuencia de estos parques". Si bien es cierto que reconocen que "los parques de baterías son necesarios en la transición energética", insisten en que "su instalación no puede hacerse a costa de la salud y los bienes de la zona rural asturiana".