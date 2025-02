Montse Tomé, desde el mítico Wembley: "El premio Mujer Sierense del Año me hace muy feliz"

"Estoy muy feliz". Así ha reaccionó Montse Tomé, seleccionadora española de fútbol femenino, a la concesión del premio Mujer Sierense de 2025. Desde el mítico estadio londinense de Wembley, donde España se mide a Inglaterra a las nueve de la noche de este miércoles, la responsable del combinado nacional asegura a LA NUEVA ESPAÑA que se siente "muy contenta por el nombramiento. "Siempre me he reconocido como a una asturiana que le gusta mucho su tierra y, sobre todo, orgullosa de haber crecido en la Pola, donde he podido disfrutar de toda mi infancia y de todas las personas que me acompañaron en todas mis etapas. Así que agradecida a las personas que me propusieron y muy feliz por ello", afirmó Tome.

Según el jurado, la "destacada labor" de Tomé en el ámbito deportivo "ha sido fundamental para la promoción de la mujer en la sociedad, sobresaliendo en un deporte tradicionalmente masculino como el fútbol, tanto en su faceta como jugadora, entrenadora y, más recientemente, como seleccionadora nacional".

La candidatura de Montse Tomé había sido propuesta por las asociaciones de madres y padres (Ampas) de los colegios Celestino Montoto, Hermanos Arregui y Peña Careses, todos ellos de la Pola.

El galardón será entregado en un acto público, pendiente de fecha, con motivo de la conmemoración del 8M, Día Internacional de La Mujer.

Montse Tomé, que también ha sido "Asturiana del mes" de LA NUEVA ESPAÑA, ya recibió un homenaje del Ayuntamiento de Siero tras proclamarse campeona del mundo como segunda entrenadora del cuerpo técnico que encabezaba Jorge Vilda. Además, recreó su infancia en el poleso barrio de La Isla como pregonera de fiestas del Carmín.