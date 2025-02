El PP afea al gobierno de Siero que "se haya desentendido" de la fiesta de Comadres: "Es una vergüenza"

Con la fiesta de Comadres en puerta, el PP de Siero se muestra indignado por lo que consideran una "falta de reacción y de solvencia del equipo de gobierno socialista" que llevará, asegura el edil Javier Mateus, a "perder numerosos eventos de la que es la primera gran cita festiva de Pola de Siero".

El concejal popular recuerda que este año no habrá orquestas, ni talleres para niños ni mayores, tampoco habrá comida popular en la plaza cubierta ni pasacalles por Comadres. “Es una vergüenza; los únicos actos de los que podremos disfrutar los sierenses y las muchas personas de otras localidades de Asturias que este día nos acompañan,serán las actividades que otros años ya se organizaban desde diferentes colectivos, como los hosteleros o Amas de Casa, y los encuentros que cada uno organice con sus amigos y familiares", lamenta Mateus.

El edil del PP acusa al gobierno local de "desentenderse de la organización de aquellos actos que durante unos días mantenían la actividad en la calles para niños y mayores", y se pregunta "para qué sirve tener una concejala encargada de Festejos si cuando realmente se necesita de su acción no da señales de vida". El concejal también ha cargado contra el alcalde, Ángel García, porque "no se entiende que haya dinero para colaborar con eventos que se celebran en otros municipios y no lo hay para una cita con gran arraigo y tradición en Siero".

Los populares recuerdan que Les Comadres, así como las demás fiestas del concejo, "no sólo son motivos para festejar, sino que son citas ineludibles para mantener nuestras tradiciones y costumbres, además de un importante atractivo para atraer visitantes que generen riqueza a nuestro sector hostelero y comercial".

Por todo ello, el edil del PP insta al Ayuntamiento a tener una mayor implicación con la celebración de los festejos, colaborando aún más con las entidades colaboradoras, "especialmente cuando las circunstancias sean extraordinarias, como ha sucedido este año", subrayan.