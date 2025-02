El alcalde de Siero entra en un obrador de la Pola para hacer bollos de Comadres: "Aprieta ahí, sin miedo"

El alcalde de Siero, Ángel García, ha puesto las manos en la masa por Comadres. El regidor, que se caracteriza por su cercanía y naturalidad, ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que se le ve elaborando el pan típico de las fiestas de la Pola relleno de chorizo, junto al dueño del obrador La Tahona, Luis Ángel Alonso. García, más conocido como Cepi, entrevista al panadero como si fuese un periodista y termina cocinando uno de los miles de bollos que La Tahona ha producido este jueves.

"Hoy es jueves de Comadres y por ello me he puesto 'manos a la masa' y he cocinado junto a La Tahona este típico bollo. Gracias al trabajo de todos los panaderos de Pola de Siero para que todo el mundo pueda disfrutar hoy de este producto tradicional", escribe en Instagram, junto a un vídeo. En las imágenes se ve al alcalde entrando en el obrador para mostrar el proceso de elaboración del bollo de Comadres, que este año se está vendiendo más.

"¿Cuántos años llevas de panadero aquí?", empieza preguntando Ángel García al dueño de La Tahona. "Aquí hace 33 años que abrimos, pero en la profesión llevo 40", contesta el panadero. Junto a El Forno, La Tahona es la panadería con más historia en la Pola. "¿Cuántos bollos llegáis a hacer en Comadres?", continúa preguntando el Cepi periodista. Y la respuesta son "unos 2.000". "En vez de entrar a las dos de la madrugada, venimos a las 9 o 10 de la noche y estamos aquí hasta que el cuerpo aguante casi", afirma Luis Ángel Alonso.

Llega el momento de cocinar. Alonso enseña primero la masa y, después, a meter el chorizo en el medio. "Ahora solo es cerrarlo, tapar el chorizo con la masa", dice mientras el alcalde de Siero lo intenta. "Ahí, aprieta ahí, sin miedo, que se te pega a las manos", apunta. Acabado y apretón de manos. Ya solo queda hornear los bollos durante "una hora". ¿El resultado? "Un bollo de chorizo bien mojadito en grasa".