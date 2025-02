Les Comadres, el festín de la Pola: "Comadramos desde guajes y hay que transmitir la tradición"

Con Sociedad de Festejos o sin ella, la Pola no tuvo mayor problema para vivir su primera gran celebración del año por todo lo alto. Les Comadres "se festejan siempre, aunque nieve", aunque haya quien se ha visto obligado a adelantar el horario del festejo porque en su pandilla salen todos, niños incluidos.

Juan Aguado reunió a un total de 15 amigos para festejar en el primer turno, porque "vamos incorporando a las nuevas generaciones, venimos con los críos y hay que retirar más temprano", explicaba en una sidrería de la Pola, en plena vorágine de bollos preñaos. "Este año están buenísimos", aseguraba, antes de reafirmarse en que "aunque no hay otras actividades organizadas, ni falta que nos hace, nosotros preparamos la fiesta sin problema". "Llevamos toda la vida comadrando, desde guajes, y esa es la tradición que hay que transmitir", añadió.

En otras pandillas sí se echaba de menos "que se organizara alguna cosa, aunque nosotros celebramos como todos los años, las fiestas se mantienen por el ánimo de la gente", con la emoción de "juntarnos todos los amigos después de un invierno duro". "La gente de la Pola empieza a salir del letargo para animar las fiestas", apuntaba Juan Viñuela con un grupo de amigos y con el pañuelo al cuello. Una celebración de "cena y tomar algo, y mañana en Comadrines seguiremos", bromeaba.

Les Comadres es una fiesta tan acogedora que recibe gente de hasta el otro lado del charco. Es el caso, por ejemplo, de Belén Cambón, de Argentina, que recaló en la Pola hace cinco años en busca de sus orígenes familiares y ha acabado siendo una más de la celebración. "Mis abuelos eran de Careses, y me vine a Siero a ver cómo era esto", explicaba en medio de una nutrida pandilla de amigos capitaneada por Azucena Alonso. En realidad "se quedó por un hombre", apuntaban sus compañeras entre risas, pero lo cierto es que "la fiesta me encanta, y me encanta que aquí siempre están celebrando". Ayer lo hicieron rodeados de sidra y comida, con bollos caseros elaborados por Alonso "con la receta de mi madre". "Es la primera vez que los hago y parece que no me han quedado mal", confesaba.

Unas mesas más allá también había gente llegada "de Galicia y de Ponferrada" para celebrar una fiesta que no conoce fronteras. "Por el momento, muy bien", afirmaban en un grupo de doce amigos. "No hemos comido bollo para cenar, pero en mi caso ya van tres durante todo el día", relataba Beatriz Pernas, dispuesta a seguir con la fiesta "lo que haga falta".

Los locales hosteleros de la capital polesa llevaban ya varios días con el cartel de completo y dos turnos de cenas, que se extenderán a todo el fin de semana para poner la guinda a una fiesta que es pura tradición. Y como manda la costumbre, la actividad frenética comenzó ya en la madrugada del jueves, para dar abasto a uno de los años de mayor venta de bollos que se recuerdan. "Este año se vende más, estamos a tope", señalaba Luis Ángel Alonso, de la panadería La Tahona, metido en harina desde la tarde del miércoles. Como en todos los obradores de la capital sierense, los turnos se doblaron durante toda la jornada para atender a una demanda creciente, pero siempre con el bollo de manteca, el tradicional, como referencia. "También vendemos de pan normal y de hojaldre", indicaba Alonso, que a lo largo del día tenía previsto despachar "unos 3.000 bollos".

En su caso, además, contó con una visita muy especial . El alcalde, Ángel García, ejerció de alumno aventajado para aprender a hacer bollos tradicionales, amasando y rellenando de chorizo a la manera de siempre.

En El Forno también sacaron unos 3.000 bollos, con la sensación de que "estamos vendiendo muchísimo, igual porque en la plaza no se hornea este año", apuntaba Yoana Hevia, despachando sin parar y sin más secreto que "usar buenos ingredientes, mantequilla de la buena, que suelta suero, y harina de fuerza y media fuerza".

La Forna tenía cola a la puerta desde primera hora para repartir encargos y para seguir tomando nota, como en el caso de Eva Menéndez, a la que "sinceramente me ha pillado el toro", bromeaba mientras esperaba su turno. Eugenia Noval aguardaba en la calle para "encargar dos bollos, para mi y mi hijo, porque aunque soy de la Pola no sé hacerlos". Carla Hevia, la responsable, se afanaba entre estanterías y hornos, en "uno de los días de más trabajo del año", con ventas al alza desde la pandemia.

En El Berrón, los socios del hogar del jubilado también disfrutaban de su jornada festiva de les Comadres, con el reparto de más de 1.600 bollos y otras tantas botellas de vino. "Aquí somos muy de festejar", resumían entre cajas de viandas. Porque les Comadres son, como siempre y como sea, "la mejor fiesta del mundo".