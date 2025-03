El secreto de Pepe Muñiz, vecino de La Fresneda, para cumplir 102 años: "Hay que levantarse de la mesa con hambre, acostarse pronto y madrugar"

"Levantarse de la mesa con hambre, madrugar y acostarse pronto, y tener siempre algo que hacer". Con estos ingredientes y disciplina metódica el vecino de La Fresneda José Muñiz Gafo, Pepe para todos, ha conseguido batir una marca a la que pocos llegan: acaba de cumplir 102 años. Y como una rosa.

Nacido en el barrio de La Crespa de Pola de Lena en 1923, "al lado de la vía", Pepe fue ferroviario como buena parte de su familia. "Mi padre era capataz y mi madre guardabarreras; éramos ocho hermanos y muchos de ellos también trabajaron en el ferrocarril", recuerda con memoria prodigiosa en casa de su hija Maite, con la que reside desde que su movilidad es más limitada.

Empezó en el mundo ferroviario, casualidades de la vida, el día en que regresaba la Virgen de Covadonga a Asturias tras su desaparición durante la Guerra Civil. Corría el año 1939 y la imagen de la Santina, de regreso de París, fue llevada a hombros desde Pajares a Covadonga en varias etapas. Cuando transitaba por Lena, y con apenas 18 años, el joven Pepe fue requerido por un soldado para "trabajar ayudando a cortar unos pinos a la orilla de la vía, pues querían adornar Oviedo con ramas para recibir a la Virgen". Fue su primer sueldo.

Como su padre trabajaba en el mundo ferroviario. al poco pudo incorporarse él también a trabajar en Renfe, donde llegó a ser maquinista "tras unos años en vías y obras, y también en el taller". "Cubría muchas rutas. Hice muchos años el trayecto entre Gijón y Ujo, de fogonero en el tren de vapor, y allí le enganchaban la máquina eléctrica para subir el puerto Pajares . En Busdongo, otra vez el vapor" rememora. "El puerto de Pajares es una maravilla, todos los túneles tienen nombre y me los sabía todos", afirma.

Además, viajó por numerosas zonas de España tanto con mercancías como con pasajeros. "Pasé por Galicia, Valladolid, León, y Zaragoza. El viaje que más me gustó, hasta la estación de Canfranc, que llamaba la atención. Tiene tantas ventanas como días tiene el año", explica con soltura en un intenso repaso por largos años de dedicación al trabajo, viviendo en una casa de ferroviarios en Pola de Lena al lado de la vía. "Y cultivando siete huertas de las que nos cedía Renfe. Tenía allí de todo, y siempre daba a las vecinas que pasaban camino de la fuente", afirma. En toda su vida sólo estuvo una vez de baja "y coincidió con vacaciones", cuenta orgulloso.

Casado en 1963 con Ángeles López, de San Feliz, tuvo sólo una hija, Maite, y un nieto, Rodrigo, "que está estudiando y es maravilloso". Con ellos reside en La Fresneda tras quedar viudo hace 26 años y pasar mucho tiempo "yendo y viviendo a Pola de Lena, hasta que me quedé".

Hombre cabal y dicharachero, "nunca fui de vicios, y era muy provocador", asegura. "Quité de fumar a cuatro compañeros, guardaba el tabaco y los iba engañando de estación en estación", afirma. Además, puede presumir de haber sido siempre muy bien considerado allá donde fuera.

Buen ejemplo fue el servicio militar, que le tocó en Marruecos. "En Larache, cerca de Tánger y Tetuán, estuve en cría caballar. Tuve muchas historias, siempre salí bien de ellas y eso que me tocó el Cortijo, que era donde se cultivaba para toda la tropa. El capitán me tenía mucha estima y procuré ayudar siempre a todo el mundo. Nunca me negué a nada y la verdad es que lo pasé maravillosamente. Lo peor fueron las moscas y el calor", relata.

Con ayuda, Pepe aún sigue cocinando, otra de sus aficiones de toda la vida. Hace poco aún elaboró un pote de chuparse los dedos. Porque Pepe tiene la receta, en la cocina y en la vida, para llevar una existencia tranquila y longeva. Por muchos años más.